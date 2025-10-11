Новости Харькова — главное за 11 октября: атака на Чугуев
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
06:38
Поздно вечером 10 октября оккупанты массированно атаковали Чугуев
Об атаке мэр Чугуева Галина Минаева сообщала около 22:40.
«Дорогие чугуевцы, город под массированной атакой вражеского оружия. Есть возгорание на месте попаданий. Все необходимые службы готовы к соответствующей работе по ликвидации последствий», – писала Минаева.
Позже она уточнила, что пожар уже контролируют. Жизнедеятельность города стабильна.
«Электроснабжение там, где оно отсутствует сейчас, будет возобновлено после ликвидации пожара. Есть один пострадавший, медики оказали ему помощь на месте», – рассказала Минаева.
