Новини Харкова — головне за 15 жовтня: проблеми зі світлом

Події 08:47   15.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 15 жовтня: проблеми зі світлом

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:47

У вогні на Ізюмщині постраждав чоловік – інформація ДСНС

За даними облуправління ДСНС, протягом доби в рятувальників було 34 оперативні виїзди.

На Харківщині вирували 13 пожеж, чотири з них – почалися внаслідок російських обстрілів. Горіло у Лозівському та Изюмському районах.

Так вночі ЗС РФ атакували Ізюм. Ворог випустив по місту БпЛА – в результаті на місці “прильотів” почалися пожежі у двох складських приміщеннях на площі сім квадратних метрів.

“У селі Липчанівка Ізюмського району внаслідок побутової пожежі у приватному будинку, причиною якої стало коротке замкнення електромережі, постраждав 41-річний чоловік”, – додали рятувальники.

Крім того, піротехніки виявили та знешкодили 63 одиниці вибухонебезпечних предметів.

08:28

За добу на Харківщині було 25 боїв: де наступав ворог, повідомив Генштаб

Вранці 15 жовтня Генштаб ЗСУ поінформував про бої, які були у регіоні протягом доби.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили 16 атак росіян біля Вовчанська.

На Куп’янському – ворог штурмував позиції ЗСУ дев’ять разів. Бої точилися біля Куп’янська, Піщаного, Петропавлівки та Новоплатонівки.

“Загалом за вчора зафіксовано 182 бойові зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару однією ракетою та 101 авіаційного удару, скинувши 225 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4429 обстрілів, з них 85 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5256 дронів-камікадзе”, – пишуть у ГШ.

07:40

У Лозовій – проблеми зі світлом та водою, Ізюм частково знеструмлений

Про проблеми з електропостачанням повідомив уранці 15 жовтня мер Лозової Сергій Зеленський.

Через атаки на енергетичні об’єкти в Україні, у Лозівській громаді виникли проблеми зі світлом, уточнив Зеленський.

“Знеструмлене комунальне підприємство “Лозоваводосервіс”. Запускаємо альтернативне живлення”, – написав міський голова.

За його інформацією, подачу водопостачання мають відновити вже найближчим часом.

Також пишуть про проблеми зі світлом і в частині Ізюму. У ніч на 15 жовтня в Ізюмській міській військовій адміністрації повідомляли про два “Шахеди”, які рухалися в бік міста. Невдовзі в Ізюмі пролунали два вибухи.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
