Live
  • Ср 15.10.2025
  • Харьков  +4°С
  • USD 41.75
  • EUR 48.24

Новости Харькова — главное за 15 октября: проблемы со светом

Общество 08:47   15.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 15 октября: проблемы со светом

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:47

В огне на Изюмщине пострадал мужчина – информация ГСЧС

По данным облуправления ГСЧС, в течение суток у спасателей было 34 оперативных выезда.

В Харьковской области бушевали 13 пожаров, четыре из них – начались в результате российских обстрелов. Горело в Лозовском и Лозовском районах.

Так ночью ВС Рф атаковали Изюм. Враг выпустил по городу БпЛА – в результате на месте «прилетов» начались пожары в двух складских помещениях на площади семь квадратных метров.

«В селе Липчановка Изюмского района в результате бытового пожара в частном доме, причиной которого стало короткое замыкание электросети, пострадал 41-летний мужчина», – добавили спасатели.

Кроме того, пиротехники выявили и обезвредили 63 единицы взрывоопасных предметов.

08:28

За сутки на Харьковщине было 25 боев: где наступал враг, сообщил Генштаб

Утром 15 октября Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые были в регионе в течение суток.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили 16 атак россиян около Волчанска.

На Купянском – враг штурмовал позиции ВСУ девять раз. Бои шли возле Купянска, Песчаного, Петропавловки и Новоплатоновки.

«Всего за вчера зафиксировано 182 боевых столкновения. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар одной ракетой и 101 авиационный удар, сбросив 225 управляемых бомб. Кроме того, совершил 4429 обстрелов, из них 85 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5256 дронов-камикадзе», – пишут в ГШ.

07:40

В Лозовой – проблемы со светом и водой, Изюм частично обесточен

О проблемах с электроснабжением сообщил утром 15 октября мэр Лозовой Сергей Зеленский.

Из-за атак на энергетические объекты в Украине, в Лозовской громаде возникли проблемы со светом, уточнил Зеленский.

«Обесточено коммунальное предприятие «Лозоваяводосервис». Запускаем альтернативное питание», – написал городской голова.

По его информации, подачу водоснабжения должны возобновить уже в ближайшее время.

Также пишут о проблемах со светом и в части Изюма. В ночь на 15 октября в Изюмской городской военной администрации сообщали о двух «Шахедах», которые двигались в сторону города. Вскоре в Изюме прозвучали два взрыва.

Читайте также: Сегодня 15 октября 2025: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Терехов перечислил, после чего нагреются батареи в квартирах харьковчан 📹
Терехов перечислил, после чего нагреются батареи в квартирах харьковчан 📹
14.10.2025, 20:34
Харьков бомбили, сотруднику СТО грозит пожизненное — итоги 14 октября
Харьков бомбили, сотруднику СТО грозит пожизненное — итоги 14 октября
14.10.2025, 23:00
Когда в Харькове и области включат отопление. Известна ориентировочная дата
Когда в Харькове и области включат отопление. Известна ориентировочная дата
10.10.2025, 13:24
Новости Харькова — главное за 14 октября: последствия удара, отключают свет
Новости Харькова — главное за 14 октября: последствия удара, отключают свет
14.10.2025, 21:55
Новости Харькова — главное за 15 октября: проблемы со светом
Новости Харькова — главное за 15 октября: проблемы со светом
15.10.2025, 08:47
В огне на Изюмщине пострадал мужчина – информация ГСЧС
В огне на Изюмщине пострадал мужчина – информация ГСЧС
15.10.2025, 08:42

Новости по теме:

14.10.2025
Харьков бомбили, сотруднику СТО грозит пожизненное — итоги 14 октября
13.10.2025
Новости Харькова — главное 13 октября: БпЛА ударил общежитие, КАБ у больницы
12.10.2025
Новости Харькова — главное 12 октября: удары БпЛА по школам области
10.10.2025
Харькову выключили свет из-за атаки, но транспорт работал – итоги 10 октября
10.10.2025
Новости Харькова — главное 10 октября: последствия ударов, город без света


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное за 15 октября: проблемы со светом», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 15 октября 2025 в 08:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".