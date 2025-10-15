Новости Харькова — главное за 15 октября: проблемы со светом
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
08:47
В огне на Изюмщине пострадал мужчина – информация ГСЧС
По данным облуправления ГСЧС, в течение суток у спасателей было 34 оперативных выезда.
В Харьковской области бушевали 13 пожаров, четыре из них – начались в результате российских обстрелов. Горело в Лозовском и Лозовском районах.
Так ночью ВС Рф атаковали Изюм. Враг выпустил по городу БпЛА – в результате на месте «прилетов» начались пожары в двух складских помещениях на площади семь квадратных метров.
«В селе Липчановка Изюмского района в результате бытового пожара в частном доме, причиной которого стало короткое замыкание электросети, пострадал 41-летний мужчина», – добавили спасатели.
Кроме того, пиротехники выявили и обезвредили 63 единицы взрывоопасных предметов.
08:28
За сутки на Харьковщине было 25 боев: где наступал враг, сообщил Генштаб
Утром 15 октября Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые были в регионе в течение суток.
На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили 16 атак россиян около Волчанска.
На Купянском – враг штурмовал позиции ВСУ девять раз. Бои шли возле Купянска, Песчаного, Петропавловки и Новоплатоновки.
«Всего за вчера зафиксировано 182 боевых столкновения. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар одной ракетой и 101 авиационный удар, сбросив 225 управляемых бомб. Кроме того, совершил 4429 обстрелов, из них 85 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5256 дронов-камикадзе», – пишут в ГШ.
07:40
В Лозовой – проблемы со светом и водой, Изюм частично обесточен
О проблемах с электроснабжением сообщил утром 15 октября мэр Лозовой Сергей Зеленский.
Из-за атак на энергетические объекты в Украине, в Лозовской громаде возникли проблемы со светом, уточнил Зеленский.
«Обесточено коммунальное предприятие «Лозоваяводосервис». Запускаем альтернативное питание», – написал городской голова.
По его информации, подачу водоснабжения должны возобновить уже в ближайшее время.
Также пишут о проблемах со светом и в части Изюма. В ночь на 15 октября в Изюмской городской военной администрации сообщали о двух «Шахедах», которые двигались в сторону города. Вскоре в Изюме прозвучали два взрыва.
