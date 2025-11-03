Новини Харкова – головне за 3 листопада: ситуація на фронті
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
08:17
На два населені пункти Харківщини ворог скинув авіабомби – Генштаб
Вранці 3 листопада Генштаб ЗСУ поінформував про бої, які були на Харківщині протягом минулої доби.
На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили 12 атак росіян біля Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Тихого. А на Куп’янському – ворог намагався прорватися 13 разів у районі Степової Новоселівки, Борівської Андріївки, Петропавлівки, Курилівки та Піщаного.
Крім того, протягом доби ЗС РФ скинули авіабомби на Борову та Циркуни.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 162 боєзіткнень. Вчора противник завдав двох ракетних та 66 авіаційних ударів, застосував чотири ракети й скинув 134 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4913 обстрілів, зокрема 45 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5481 дрон-камікадзе“, – передають у ГШ.
08:03
Через удар КАБу в Харкові вирувала пожежа – що горіло, розповіли у ДСНС
За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, протягом доби у рятувальників було 27 виїздів. На ліквідацію пожеж співробітники виїжджали п’ять разів.
Так, в Індустріальному районі Харкова почалася пожежа внаслідок удару КАБу. Авіабомба впала на відкритій території, проте через “приліт” загорілося дерево. Вогонь охопив два квадратні метри. Обійшлося без постраждалих, уточнили рятувальники.
“Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучений та знешкоджений один вибухонебезпечний предмет”, – додали у ДСНС.
07:37
Летіла балістика та авіабомби – як минула ніч на Харківщині
Цієї ночі, о 02:59, Повітряні сили ЗСУ інформували, що ворог запустив авіабомби. Вони прямували на східну частину Харківщини.
Лише о 03:18 у регіоні оголосили повітряну тривогу. А згодом українські захисники повідомили, що КАБи взяли курс на Полтавщину.
О 03:56 додалася ще й загроза застосування балістики.
Відбій тривоги оголосили лише вранці, о 05:43. Станом на 07:37 у Харкові та області “тихо”.
07:28
Ворог просунувся в Куп’янську, а ЗСУ, ймовірно, на Борівському напрямку – ISW
За інформацією аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), армія РФ змогла просунутися в центральній частині Куп’янська. Успіхи росіян зафіксували на геолокаційних кадрах, уточнили експерти.
“Непідтверджені твердження: російські блогери стверджували, що російські війська просунулися до північної околиці Куп’янськ-Вузлового (південніше на схід від Куп’янська)”, – пишуть в ISW.
Також експерти зауважили, що окупанти б’ють по позиціях українських захисників у східній частині Борівської Андріївки – населений пункт розташований на Борівському напрямку. Це може говорити про те, що СОУ покращили свої позиції та змогли звільнити деякі землі у цій частині Харківської області.
