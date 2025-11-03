Новости Харькова — главное за 3 ноября: ситуация на фронте

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:17

На два населенных пункта Харьковщины враг сбросил авиабомбы – Генштаб

Утром 3 ноября Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые были на Харьковщине в течение минувших суток.

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили 12 атак россиян около Волчанска, Волчанских Хуторов и Тихого. А на Купянском – враг пытался прорваться 13 раз в районе Степной Новоселовки, Боровской Андреевки, Петропавловки, Куриловки и Песчаного.

Кроме того, в течение суток ВС РФ сбросили авиабомбы на Боровую и Циркуны.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 162 боестолкновений. Вчера противник нанес два ракетных и 66 авиационных ударов, применил четыре ракеты и сбросил 134 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 4913 обстрелов, в том числе 45 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5481 дрон-камикадзе», – передают в ГШ.

08:03

Из-за удара КАБа в Харькове бушевал пожар – что горело, рассказали в ГСЧС

По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение суток у спасателей было 27 выездов. В частности, на ликвидацию пожаров сотрудники выезжали пять раз.

Так в Индустриальном районе Харькова начался пожар в результате удара КАБ. Авиабомба упала на открытой территории, однако из-за «прилета» загорелось дерево. Огонь охватил два квадратных метра. Обошлось без пострадавших, уточнили спасатели.

«Пиротехническими подразделениями ГСЧС изъят и обезврежен один взрывоопасный предмет», – добавили в ГСЧС.

07:37

Летела баллистика и авиабомбы — как прошла ночь на Харьковщине

Этой ночью, в 02:59, воздушные силы ВСУ информировали, что враг запустил авиабомбы. Они летели на восточную часть Харьковщины.

Лишь в 03:18 в регионе объявили ​​воздушную тревогу. А вскоре украинские защитники сообщили, что КАБы взяли курс на Полтавщину.

В 03:56 добавилась и угроза применения баллистики.

Отбой тревоги объявили только утром, в 05:43. По состоянию на 07:37 в Харькове и области «тихо».

07:28

Враг продвинулся в Купянске, а ВСУ, вероятно, на Боровском направлении – ISW

По информации аналитиков Института изучения войны (ISW), армия РФ смогла продвинуться в центральной части Купянска. Успехи россиян зафиксировали на геолокационных кадрах, уточнили эксперты.

«Неподтвержденные утверждения: российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись к северной окраине Купянск-Узлового (юго-восточнее Купянска)», – пишут в ISW.

Также эксперты заметили, что оккупанты бьют по позициям украинских защитников в восточной части Боровской Андреевки – населенный пункт расположен на Боровском направлении. Это может говорить о том, что СОУ улучшили свои позиции и смогли освободить некоторые земли в этой части Харьковской области.