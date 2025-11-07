Новини Харкова — головне 7 листопада: атака на Чугуїв, ворог знов просунувся
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
08:17
Понад два десятки штурмів РФ відбили українські захисники – Генштаб
На Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках протягом минулої доби було по 12 боїв, передає Генштаб ЗСУ.
На півночі області окупанти намагалися наступати біля Вовчанська. На Куп’янському напрямку СОУ відбивали атаки росіян у районі Петропавлівки, Піщаного та Глушківки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 169 боєзіткнень. Вчора противник завдав 1 ракетного та 62 авіаційних ударів, застосував шість ракет, скинув 144 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4916 обстрілів, зокрема 134 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5525 дронів-камікадзе”, – зазначили в Генштабі.
07:54
ISW: другий день поспіль окупанти просуваються у Вовчанську
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що на геолокаційних кадрах зафіксували зміни на Південно-Слобожанському напрямку. Таким чином, росіяни знову захопили частину нових земель у південній частині Вовчанська. Проте, зазначили експерти, просування ЗС РФ – незначне.
Тим часом на інших ділянках фронту на Харківщині ситуація стабільна. І попри заяви ворога про успіхи – змін експерти не зафіксували.
“Непідтверджені заяви: російські блогери стверджували, що російські війська захопили Синельникове і просунулися до Тихого (обидва на північний схід від Харкова). Також російські блогери стверджували, що російські війська просунулися поблизу Мілового (на північний схід від Великого Бурлука)”, – зазначили експерти.
Також не підтверджують в ISW і дані ворога про нібито просування у Куп’янську, біля Мирового та Соболівки.
07:25
Масштабна атака БпЛА на Чугуїв: постраждали підприємство та навчальний заклад
Понад десять російських безпілотників атакували Чугуїв Харківської області в ніч проти 7 листопада, повідомила мер міста Галина Мінаєва.
“Попередньо, постраждали цивільне підприємство та навчальний заклад. На місцях влучань сильна пожежа. Екстрені служби на місці, вживають відповідних заходів”, – пише Мінаєва.
Повітряну тривогу оголосили в Харкові о 23:59 через загрозу БпЛА типу “Шахед”. Вибухи в Чугуєві почалися близько опівночі й атака безпілотників тривала близько 15 хвилин. Повітряні сили ЗСУ попереджали про БпЛА лише на півдні Харківщини.
