Новости Харькова — главное 7 ноября: атака на Чугуев, враг вновь продвинулся

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:17

Больше двух десятков штурмов РФ отбили украинские защитники – Генштаб

На Южно-Слобожанском и Купянском направлениях в течение минувших суток было по 12 боев, передает Генштаб ВСУ.

На севере области оккупанты пытались наступать около Волчанска. На Купянском направлении СОУ отбивали атаки россиян в районе Петропавловки, Песчаного и Глушковки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 169 боестолкновений. Вчера противник нанес 1 ракетный и 62 авиационных удара, применил шесть ракет, сбросил 144 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4916 обстрелов, в том числе 134 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5525 дронов-камикадзе», – пишут в Генштабе.

07:54

ISW: второй день подряд оккупанты продвигаются в Волчанске

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что на геолокационных кадрах зафиксировали изменения на Южно-Слобожанском направлении.

Таким образом, россияне вновь захватили часть новых земель в южной части Волчанска. Однако, отметили эксперты, продвижение ВС РФ – незначительное.

Тем временем на других участках фронта в Харьковской области ситуация стабильная. И несмотря на заявления врага об успехах – изменений эксперты не зафиксировали.

«Неподтвержденные заявления: российские блогеры утверждали, что российские войска захватили Синельниково и продвинулись к Тихому (оба к северо-востоку от Харькова). Также российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись близ Мелового (к северо-востоку от Великого Бурлука)», – отметили эксперты.

Также не подтверждают в ISW и данные врага о якобы продвижении в Купянске, около Мирового и Соболевки.

07:25

Масштабная атака БпЛА на Чугуев: пострадали предприятие и учебное заведение

Более десяти российских беспилотников атаковали Чугуев Харьковской области в ночь на 7 ноября, сообщила мэр города Галина Минаева.

«Предварительно, пострадали гражданское предприятие и учебное заведение. На местах попаданий сильный пожар. Экстренные службы на месте, принимают соответствующие меры», — пишет Минаева.

Воздушную тревогу объявили в Харькове в 23:59 из-за угрозы БпЛА типа «Шахед». Взрывы в Чугуеве начались около полуночи и атака беспилотников продолжалась около 15 минут. Воздушные силы ВСУ предупреждали о БпЛА только на юге Харьковщины.