Live

Новости Харькова — главное 7 ноября: атака на Чугуев, враг вновь продвинулся

Украина 08:17   07.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 7 ноября: атака на Чугуев, враг вновь продвинулся Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:17

Больше двух десятков штурмов РФ отбили украинские защитники – Генштаб

На Южно-Слобожанском и Купянском направлениях в течение минувших суток было по 12 боев, передает Генштаб ВСУ.

На севере области оккупанты пытались наступать около Волчанска. На Купянском направлении СОУ отбивали атаки россиян в районе Петропавловки, Песчаного и Глушковки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 169 боестолкновений. Вчера противник нанес 1 ракетный и 62 авиационных удара, применил шесть ракет, сбросил 144 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4916 обстрелов, в том числе 134 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5525 дронов-камикадзе», – пишут в Генштабе.

07:54

ISW: второй день подряд оккупанты продвигаются в Волчанске

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что на геолокационных кадрах зафиксировали изменения на Южно-Слобожанском направлении.

Таким образом, россияне вновь захватили часть новых земель в южной части Волчанска. Однако, отметили эксперты, продвижение ВС РФ – незначительное.

Тем временем на других участках фронта в Харьковской области ситуация стабильная. И несмотря на заявления врага об успехах – изменений эксперты не зафиксировали.

«Неподтвержденные заявления: российские блогеры утверждали, что российские войска захватили Синельниково и продвинулись к Тихому (оба к северо-востоку от Харькова). Также российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись близ Мелового (к северо-востоку от Великого Бурлука)», – отметили эксперты.

Также не подтверждают в ISW и данные врага о якобы продвижении в Купянске, около Мирового и Соболевки.

07:25

Масштабная атака БпЛА на Чугуев: пострадали предприятие и учебное заведение

Более десяти российских беспилотников атаковали Чугуев Харьковской области в ночь на 7 ноября, сообщила мэр города Галина Минаева.

«Предварительно, пострадали гражданское предприятие и учебное заведение. На местах попаданий сильный пожар. Экстренные службы на месте, принимают соответствующие меры», — пишет Минаева.

Воздушную тревогу объявили в Харькове в 23:59 из-за угрозы БпЛА типа «Шахед». Взрывы в Чугуеве начались около полуночи и атака беспилотников продолжалась около 15 минут. Воздушные силы ВСУ предупреждали о БпЛА только на юге Харьковщины.

Читайте также: Сегодня 7 ноября 2025: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Масштабная атака БпЛА на Чугуев: пострадали предприятие и учебное заведение
Масштабная атака БпЛА на Чугуев: пострадали предприятие и учебное заведение
07.11.2025, 01:25
Стратегия «умного города» и соглашение: Терехов о мероприятиях в Барселоне 📹
Стратегия «умного города» и соглашение: Терехов о мероприятиях в Барселоне 📹
06.11.2025, 13:31
Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой от 17 до 55 тысяч гривен
Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой от 17 до 55 тысяч гривен
06.11.2025, 16:14
Завтра, 7 ноября, с 8 до 21 будут выключать свет в Харьковской области: график
Завтра, 7 ноября, с 8 до 21 будут выключать свет в Харьковской области: график
06.11.2025, 21:44
Сегодня 7 ноября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 7 ноября 2025: какой праздник и день в истории
07.11.2025, 06:00
Больше двух десятков штурмов РФ отбили украинские защитники – Генштаб
Больше двух десятков штурмов РФ отбили украинские защитники – Генштаб
07.11.2025, 08:11

Новости по теме:

06.11.2025
Новости Харькова — главное 6 ноября: что происходит в Волчанске, кто без света
05.11.2025
Дистанционное обследование жилья, Купянск зачищают от россиян – итоги 5 ноября
05.11.2025
Новости Харькова — главное 5 ноября: продвижение РФ, приговор юному насильнику
04.11.2025
Контратака СОУ в Купянске, казнь гражданских военными РФ – итоги 4 ноября
04.11.2025
Новости Харькова — главное за 4 ноября: обстрел пригорода, штраф из-за языка


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное 7 ноября: атака на Чугуев, враг вновь продвинулся», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2025 в 08:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".