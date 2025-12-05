Live

Новини Харкова – головне 5 грудня: як минула ніч

Суспільство 08:25   05.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова – головне 5 грудня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:25

Де точилися бої на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ

У ранковому зведенні за 5 грудня Генштаб ЗСУ поінформував про шість боїв на Харківщині.

Так на Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ відбили чотири атаки росіян біля Синельникового.

А на Куп’янському – ворог намагався прорватися двічі у районі Піщаного.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 61 авіаційного удару, скинув 173 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 6 664 обстріли, зокрема 153 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 480 дронів-камікадзе“, – поінформували у ГШ.

07:23

Летіли КАБи та безпілотники: як минула ніч на Харківщині

Ніч у Харкові та області була відносно спокійною. Тривогу не оголошували, проте о 02:21 у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що на північному сході зафіксована активність ворожої авіації – виникла загроза для прифронтових областей.

Приблизно за годину, о 03:34, на Сумську та Харківську області полетіли КАБи.

Вже під ранок, о 04:21, у Харкові та області оголосили повітряну тривогу. На місто полетіли безпілотники, попередили українські військові.

БпЛА продовжили кружляти над регіоном. Останні захисники неба зафіксували о 04:54. А о 05:26 пролунав відбій. Після чого нових загроз для Харківщини не було. Станом на 07:23 у Харкові та області “тихо”.

Читайте також: Сьогодні 5 грудня 2025 року: яке свято та день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
