Новости Харькова – главное 5 декабря: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:25
Где шли бои на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ
В утренней сводке за 5 декабря Генштаб ВСУ проинформировал о шести боях на Харьковщине.
Так на Южно-Слобожанском направлении ВСУ отбили четыре атаки россиян около Синельниково.
А на Купянском – враг пытался прорваться дважды в районе Песчаного.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 167 боевых столкновений. Вчера противник нанес 61 авиационный удар, сбросил 173 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 6664 обстрела, в том числе 153 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4480 дронов-камикадзе», – отметили в ГШ.
07:23
Летели КАБы и беспилотники: как прошла ночь на Харьковщине
Ночь в Харькове и области была относительно спокойной. Тревог не объявляли, однако в 02:21 в Воздушных силах ВСУ сообщили, что на северо-востоке зафиксирована активность вражеской авиации – возникла угроза для прифронтовых областей.
Примерно через час, в 03:34, на Сумскую и Харьковскую области полетели КАБы.
Уже под утро, в 04:21, в Харькове и области объявили воздушную тревогу. На город полетели беспилотники, предупредили украинские военные.
БпЛА продолжили кружить над регионом. Последний – защитники неба зафиксировали в 04:54. А в 05:26 прозвучал отбой. После чего новых угроз для Харьковщины не было. По состоянию на 07:23 в Харькове и области «тихо».
Читайте также: Сегодня 5 декабря 2025: какой праздник и день в истории
