Новини Харкова — головне 15 грудня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:29

Росіяни скинули авіабомбу, наступали 14 разів: Генштаб про добу в регіоні

У ранковому зведенні за 15 грудня Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби в Харківській області було 14 боїв.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували 11 разів біля Вовчанська та Синельникового. На Куп’янському – ЗСУ відбили три штурми ЗС РФ біля Петропавлівки та Піщаного.

“Загалом за вчора зафіксовано 158 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 66 авіаційних ударів, застосувавши п’ять ракет та скинувши 166 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4286 обстрілів, з них 133 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6447 дронів-камікадзе“, – пишуть у ГШ.

Також, зазначили у Генштабі, росіяни скинули авіабомбу на населений пункт Баранівка на Харківщині.

07:40

ДСНС: на Салтівці горів будинок – дівчина отруїлася чадним газом

За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, протягом доби в регіоні вирували 13 пожеж. Дві з них – почалися через російські обстріли. Так напередодні вранці виникла побутова пожежа на Салтівці. Як виявилося, загорілися речі у квартирі багатоповерхівки.

“Постраждала 24-річна жінка, вона отруїлася чадним газом, від госпіталізації відмовилася. Причина пожежі з’ясовується”, – пишуть рятувальники.

А у Лозовій на території приватного домоволодіння палав моторний відсік авто.

“Під час гасіння пожежі постраждав власник автомобіля, чоловік 1969 року народження, отримав опіки поверхні правої та лівої долоні, від госпіталізації відмовився”, – зазначили у ДСНС.

Крім того, напередодні у селі Мирне Шевченківської громади на Куп’янщині чоловік 1950 року народження підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Від отриманих травм він загинув на місці події.

07:20

Летіли безпілотники, була загроза ударів авіабомб – як минула ніч у Харкові та області

Повітряну тривогу в Харкові оголосили ще напередодні о 18:30. Тоді Повітряні сили ЗСУ повідомили, що виникла загроза ударів БпЛА.

Упродовж години безпілотники кружляли над регіоном, незабаром безпілотники попрямували у бік Харкова. Після опівночі прямої загрози для Харкова та області не було. Проте відбій тривоги не оголошували. О 03:29 на Донецьку область полетіли КАБи, повідомили українські захисники.

А під ранок російські дрони почали атакувати Дніпропетровську область. Відбій тривоги дали о 04:06. Станом на 07:20 у Харкові та області “тихо”.