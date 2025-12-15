Live

Новости Харькова — главное 15 декабря: как прошла ночь

Общество 08:29   15.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 15 декабря: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:29

Россияне сбросили авиабомбу, наступали 14 раз: Генштаб о сутках в регионе

В утренней сводке за 15 декабря Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение минувших суток в Харьковской области было 14 боев.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали 11 раз около Волчанска и Синельниково. На Купянском – ВСУ отбили три штурма ВС РФ возле Петропавловки и Песчаного.

«Всего за вчера зафиксировано 158 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 66 авиационных ударов, применив пять ракет и сбросив 166 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4286 обстрелов, из них 133 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 6447 дронов-камикадзе», – пишут в ГШ.

Также, отметили в Генштабе, россияне сбросили авиабомбу на населенный пункт Барановка на Харьковщине.

07:40

ГСЧС: на Салтовке горел дом – девушка отравилась угарным газом

По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение суток в регионе бушевали 13 пожаров. Два из них – начались из-за российских обстрелов. Так накануне утром возник бытовой пожар на Салтовке. Как оказалось, загорелись вещи в квартире многоэтажки.

«Пострадала 24-летняя женщина, она отравилась угарным газом, от госпитализации отказалась. Причина пожара выясняется», – пишут спасатели.

А в Лозовой на территории частного домовладению пылал моторный отсек авто.

«Во время тушения пожара пострадал владелец автомобиля, мужчина 1969 года рождения, получил ожоги поверхности правой и левой ладони, от госпитализации отказался», – отметили в ГСЧС.

Кроме того, накануне в селе Мирное Шевченковской громады на Купянщине мужчину 1950 года рождения подорвался на неизвестном взрывном устройстве. От полученных травм он погиб на месте происшествия.

07:20

Летели беспилотники, была угроза ударов авиабомб – как прошла ночь в Харькове и области

Воздушную тревогу в Харькове объявили еще накануне в 18:30. Тогда Воздушные силы ВСУ сообщили, что возникла угроза ударов БпЛА.

В течение часа беспилотники кружили над регионом, вскоре беспилотники направились в сторону Харькова. После полуночи прямой угрозы для Харькова и области не было. Однако отбой тревоги не объявляли. В 03:29 на Донецкую область полетели КАБы, сообщили украинские защитники.

А под утро российские дроны начали атаковать Днепропетровскую область. Отбой тревоги дали в 04:06. По состоянию на 07:20 в Харькове и области «тихо».

Читайте также: Сегодня 15 декабря 2025: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Днем в Харькове и области пойдет снег – прогноз погоды на 15 декабря
Днем в Харькове и области пойдет снег – прогноз погоды на 15 декабря
14.12.2025, 21:02
Чтобы долго не ждать, пока деревья вырастут — Терехов про Журавлевский лес
Чтобы долго не ждать, пока деревья вырастут — Терехов про Журавлевский лес
13.12.2025, 18:37
Новости Харькова — главное 15 декабря: как прошла ночь
Новости Харькова — главное 15 декабря: как прошла ночь
15.12.2025, 08:29
Опасная погода будет на Харьковщине два дня – к чему призвали копы
Опасная погода будет на Харьковщине два дня – к чему призвали копы
14.12.2025, 15:37
УЗ объединила Слобожанщину и ЕС: международных маршрутов стало больше
УЗ объединила Слобожанщину и ЕС: международных маршрутов стало больше
14.12.2025, 19:55
Россияне сбросили авиабомбу, наступали 14 раз: Генштаб о сутках в регионе
Россияне сбросили авиабомбу, наступали 14 раз: Генштаб о сутках в регионе
15.12.2025, 08:16

Новости по теме:

14.12.2025
Новости Харькова — главное 14 декабря: пострадал ребенок, бои в области
12.12.2025
Купянск – наш, успех СОУ и визит Зеленского – итоги 12 декабря
12.12.2025
Новости Харькова – главное 12 декабря: окрестности Купянска освободили
11.12.2025
Ужасные «приманки» на Харьковщине, награда «Пролиски» — итоги 11 декабря
11.12.2025
Новости Харькова – главное 11 декабря: смертельный пожар, ситуация на фронте


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное 15 декабря: как прошла ночь», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 15 декабря 2025 в 08:29;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".