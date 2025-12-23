Новини Харкова — головне за 23 грудня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:23
У Харкові тривога пролунала о 00:33. Групи ворожих БпЛА почали атакувати Харківську, Дніпропетровську, Донецьку області, а також низку інших регіонів України, попередили у Повітряних силах ЗСУ.
Прямої загрози для Харкова не було, а о 03:58 додалася загроза застосування КАБів.
Цілу ніч ворог продовжив запускати безпілотники – під загрозою були міста в різних частинах України. А вранці о 06:40 на країну полетіли крилаті ракети.
Станом на 07:23 у Харкові та області продовжує лунати тривога. Загроза ударів крилатими ракетами зберігається, пишуть українські захисники.
Читайте також: Сьогодні 23 грудня 2025 року: яке свято та день в історії
