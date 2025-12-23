Live

Новини Харкова — головне за 23 грудня: як минула ніч

Суспільство 07:23   23.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 23 грудня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:23

У Харкові тривога пролунала о 00:33. Групи ворожих БпЛА почали атакувати Харківську, Дніпропетровську, Донецьку області, а також низку інших регіонів України, попередили у Повітряних силах ЗСУ.

Прямої загрози для Харкова не було, а о 03:58 додалася загроза застосування КАБів.

Цілу ніч ворог продовжив запускати безпілотники – під загрозою були міста в різних частинах України. А вранці о 06:40 на країну полетіли крилаті ракети.

Станом на 07:23 у Харкові та області продовжує лунати тривога. Загроза ударів крилатими ракетами зберігається, пишуть українські захисники.

Читайте також: Сьогодні 23 грудня 2025 року: яке свято та день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
ДСНС: за добу на Харківщині вирували шість пожеж, РФ атакувала Солоницівку
ДСНС: за добу на Харківщині вирували шість пожеж, РФ атакувала Солоницівку
23.12.2025, 07:45
Сьогодні 23 грудня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 23 грудня 2025: яке свято та день в історії
23.12.2025, 06:00
Штурм кордону, збита в Харкові дитина і бюджет міста – підсумки 22 грудня
Штурм кордону, збита в Харкові дитина і бюджет міста – підсумки 22 грудня
22.12.2025, 23:00
Новини Харкова — головне за 23 грудня: як минула ніч
Новини Харкова — головне за 23 грудня: як минула ніч
23.12.2025, 07:23
Як вимикатимуть світло в Харківській області 23 грудня — графік
Як вимикатимуть світло в Харківській області 23 грудня — графік
22.12.2025, 20:09
Удар ракети по трасі біля Золочева: шляховики ліквідували руйнування (фото)
Удар ракети по трасі біля Золочева: шляховики ліквідували руйнування (фото)
22.12.2025, 10:48

Новини за темою:

22.12.2025
Штурм кордону, збита в Харкові дитина і бюджет міста – підсумки 22 грудня
22.12.2025
Новини Харкова — головне за 22 грудня: штурми РФ, дитину збили на Салтівці
21.12.2025
Новини Харкова — головне за 21 грудня: двоє загиблих і двоє постраждалих
19.12.2025
Серія жахливих ДТП у Харкові: загиблі й діти в реанімації – підсумки 19 грудня
19.12.2025
Новини Харкова — головне 19 грудня: пожежі, суддя збила двох дівчат


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова — головне за 23 грудня: як минула ніч», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2025 в 07:23;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".