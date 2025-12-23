Новости Харькова — главное за 23 декабря: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:23

В Харькове тревога прозвучала в 00:33. Группы вражеских БпЛА начали атаковать Харьковскую, Днепропетровскую, Донецкую области, а также ряд других регионов Украины, предупредили в Воздушных силах ВСУ.

Прямой угрозы для Харькова не было, а в 03:58 добавилась угроза применения КАБов.

Целую ночь враг продолжил запускать беспилотники – под угрозой были города в разных частях Украины. А утром, в 06:40 на страну полетели крылатые ракеты.

По состоянию на 07:23 в Харькове и области продолжает звучать тревога. Угроза ударов крылатыми ракетами сохраняется, пишут украинские защитники.