Новости Харькова — главное за 23 декабря: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:23
В Харькове тревога прозвучала в 00:33. Группы вражеских БпЛА начали атаковать Харьковскую, Днепропетровскую, Донецкую области, а также ряд других регионов Украины, предупредили в Воздушных силах ВСУ.
Прямой угрозы для Харькова не было, а в 03:58 добавилась угроза применения КАБов.
Целую ночь враг продолжил запускать беспилотники – под угрозой были города в разных частях Украины. А утром, в 06:40 на страну полетели крылатые ракеты.
По состоянию на 07:23 в Харькове и области продолжает звучать тревога. Угроза ударов крылатыми ракетами сохраняется, пишут украинские защитники.
Читайте также: Сегодня 23 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное за 23 декабря: как прошла ночь», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 23 декабря 2025 в 07:23;