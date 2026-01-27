Новини Харкова – головне 27 січня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:20

Де намагався прорватися ворог на Харківщині, повідомив Генштаб

Вранці 27 січня Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби в Харківській області було сім боїв. На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували позиції СОУ п’ять разів у районі Приліпки, Вовчанська та у бік Лимана. На Куп’янському – зафіксували два бої біля Петропавлівки.

“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 103 бойових зіткнення. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 99 авіаційних ударів, скинувши 227 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 7462 дрони-камікадзе та здійснили 3838 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 74 – з реактивних систем залпового вогню“, – пишуть у Генштабі.

07:20

Вночі українські захисники попереджали про запуски КАБів на Харківщину