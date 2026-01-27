Новости Харькова – главное 27 января: как прошла ночь

Live

Общество 07:26   27.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:20

Ночью украинские защитники предупреждали о пусках КАБов на Харьковскую область

Тревога в Харькове и области прозвучала в 02:53. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, на Харьковщину полетели КАБы.

Вскоре украинские защитники зафиксировали повторные пуски авиабомб в северо-восточную сторону области.

Отбой тревоги дали в 03;42. До самого утра информации о новых угрозах и возможных обстрелах не было. Информации о «прилетах» не было. По состоянию на 07:20 в Харькове и области «тихо».

Автор: Николь Костенко-Лагутина
27.01.2026, 07:26

