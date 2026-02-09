Загинули хлопчик і його мама на Харківщині, йде потепління – підсумки 9 лютого

10-річного хлопчика разом із мамою вбив російський БпЛА в Богодухові. Харків’янина судитимуть за підозрою в роботі на РФ. На честь підрозділу “Кракен” назвали вулиці в Руській Лозовій. Період лютих морозів в Україні завершується. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 9 лютого.

10-річного хлопчика разом із мамою вбив російський БпЛА в Богодухові. Удару завдали близько четвертої ночі по приватному будинку. Він повністю зруйнований. Крім двох загиблих виявили трьох постраждалих. Це літні чоловік і жінка. А також – чоловік 22 років, повідомила облпрокуратура. Нічна атака безпілотників також призвела до руйнацій і в інших населених пунктах області. У Золочеві пошкоджені магазини та багатоквартирний будинок. 17-річна дівчина отримала гостру реакцію на стрес. Вдень по селищу прилетіла ще й «молния», стрес у хлопчиків семи та чотирьох років, а також чоловіка та жінки. У селі Лужок постраждали жінка поважного віку та 18-річна. КАБи вночі скинули на Цупівку та Дубівку Дергачівської громади. Начальник МВА Вячеслав Задоренко повідомив: загалом пошкоджені близько 65 приватних будинків. Дивом люди вціліли. Також без постраждалих минулося в Харкові. По Шевченківському району міста прилетіли дві «молнии». Одна не здетонувала, інша вибухнула на даху СТО.

<br />

Харків’янина судитимуть за підозрою в роботі на РФ. Облпрокуратура заявила: чоловік пішов стопами своєї матері. Її обвинувачують в організації теракту проти ветерана ЗСУ. Невдовзі після затримання жінки її син поїхав до Московської області. За версією слідства, там його завербували російські спецслужби. У Харкові чоловік збирав інформацію для кураторів. Цікавився місцями дислокації Сил оборони та станом ТЕЦ-5. А також – відстежував, чи йде дим із котелень у Харкові. Усі дані передавав російським спецслужбістам через телеграм. Ймовірно, ці розвіддані могли використати для завдання ударів по позиціях ЗСУ та цивільній інфраструктурі. Підозрюваного затримали в листопаді минулого року. Він у СІЗО.

Про відповідне рішення повідомив співзасновник підрозділу Костянтин Немічев. Колишня вулиця Грибна тепер має назву Героїв Кракен. Замість Чкалова в селищі тепер вулиця Максима Горяйнова – на честь загиблого захисника родом із Руської Лозової. Він звільняв рідне селище. А загинув під час Харківського контрнаступу – в боях біля Табаївки.

Синоптики дають надію на стійке потепління. Уже цього тижня жителі Харкова та області побачать на термометрах довгоочікуваний «плюс». Завтра, за даними синоптикині Наталки Діденко, в Україні ще буде вдень від 4 до 11 морозу. Цієї ночі – подекуди до -20. З середи стовпчики термометрів підуть вверх. На Харківщині плюсову температуру Регіональний центр із гідрометеорології прогнозує на четвер, 12 лютого. Вихідні вже будуть «весняними» – до +7.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

