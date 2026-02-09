Live

Погибли мальчик и его мама на Харьковщине, идет потепление — итоги 9 февраля

Происшествия 23:00   09.02.2026
Оксана Горун
Елена Нагорная
Погибли мальчик и его мама на Харьковщине, идет потепление — итоги 9 февраля

10-летнего мальчика вместе с мамой убил российский БпЛА в Богодухове. Харьковчанина будут судить по подозрению в работе на РФ. В честь подразделения «Кракен» назвали улицы в Русской Лозовой. Период лютых морозов в Украине заканчивается. МГ «Объектив» напоминает главные новости 9 февраля.

Россияне терроризировали Харьковщину БпЛА и КАБами: погибли мама и ее сын, есть пострадавшие

10-летнего мальчика вместе с мамой убил российский БпЛА в Богодухове. Удар нанесли около четырех ночи по частному дому. Он полностью разрушен. Кроме двух погибших обнаружили трех пострадавших. Это пожилые мужчина и женщина, а также мужчина 22 лет, сообщила облпрокуратура. Ночная атака беспилотников также привела к разрушениям и в других населенных пунктах области. В Золочеве повреждены магазины и многоквартирный дом. 17-летняя девушка получила острую реакцию на стресс. Днем по поселку прилетела еще и «Молния», стресс у мальчиков семи и четырех лет, а также мужчины и женщины. В селе Лужок пострадали женщина почтенного возраста и 18-летняя девушка. КАБы ночью сбросили на Цуповку и Дубовку Дергачевской громады. Начальник ГВА Вячеслав Задоренко сообщил: в целом повреждено около 65 частных домов. Чудом люди уцелели. Также без пострадавших обошлось в Харькове. По Шевченковскому району города прилетели две «Молнии». Одна не взорвалась, другая взорвалась на крыше СТО.

Следил, идет ли дым из котельных в Харькове: будут судить харьковчанина

Харьковчанина будут судить по подозрению в работе на РФ. Облпрокуратура заявила: мужчина пошел по стопам своей матери. Ее обвиняют в организации теракта против ветерана ВСУ. Вскоре после задержания женщины ее сын уехал в Московскую область. По версии следствия, там его завербовали российские спецслужбы. В Харькове мужчина собирал информацию для кураторов. Интересовался местами дислокации Сил обороны и состоянием ТЭЦ-5. А также – отслеживал, идет ли дым из котельных в Харькове. Все данные передавал российским спецслужбам через Telegram. Вероятно, эти разведданные могли использовать для нанесения ударов по позициям ВСУ и гражданской инфраструктуре. Подозреваемого задержали в ноябре прошлого года. Он находится в СИЗО.

В честь подразделения «Кракен» назвали улицы в Русской Лозовой

О соответствующем решении сообщил соучредитель подразделения Константин Немичев. Бывшая улица Грибная теперь называется Героев Кракен. Вместо Чкалова в поселке теперь есть улица Максима Горяйнова – в честь погибшего защитника родом из Русской Лозовой. Он освобождал родной поселок. А погиб во время Харьковского контрнаступления – в боях возле Табаевки.

Период лютых морозов в Украине подходит к концу

Синоптики дают надежду на устойчивое потепление. Уже на этой неделе жители Харькова и области увидят на термометрах долгожданный «плюс». Завтра, по данным синоптика Натальи Диденко, в Украине днем будет от 4 до 11 мороза. Этой ночью — местами до -20. Со среды столбики термометров пойдут вверх. В Харьковской области плюсовую температуру Региональный центр по гидрометеорологии прогнозирует на четверг, 12 февраля. Выходные уже будут «весенними» — до +7.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:

Оставшимся в феврале без тепла харьковчанам ХТС пересчитает платежки: когда

«В мечтах и снах» — СОУ о заявлении РФ о захвате Глушковки на Харьковщине

«Самый сложный вызов недели – энергетика» — Терехов об обстрелах Харькова

Автор: Оксана Горун, Елена Нагорная
