Новости Харькова — главное 9 февраля: РФ продвинулась возле Тихого

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:46

Синегубов сообщил о последствиях «прилетов» на Харьковщине

Десять населенных пунктов области атаковал враг за сутки, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрелов два человека погибли, один из них – ребенок; еще шесть человек пострадали, среди них – несовершеннолетняя девушка. В г. Богодухов погибли 41-летняя женщина и 10-летний мальчик, пострадали 22-летний и 68-летний мужчины и 89-летняя женщина; в пос. Золочев испытала острую реакцию на стресс 17-летняя девушка; в с. Лужок Малоданиловской громады пострадали 18-летняя девушка и 73-летний мужчина», – пишет Синегубов.

За сутки по региону ударило следующее вооружение:

четыре КАБа;

шесть БпЛА типа «Герань-2»;

БпЛА типа «Молния»;

пять fpv-дронов;

БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Богодуховском районе повреждены дома, магазин и авто.

«В Харьковском районе повреждены четыре частных дома, хозяйственные постройки (поселок Казачья Лопань), здание школы, четыре частных дома (с. Полевая), десять частных домов, четыре автомобиля (с. Лужок); в Чугуевском районе поврежден гражданский грузовой автомобиль (с. Новоалександровка), забор частного домовладения, хозяйственные постройки (с. Заречное)», – добавил начальник ХОВА.

08:18

Больше двух десятков боев было в Харьковской области в течение суток

Утром 9 февраля в Генштабе ВСУ проинформировали, что россияне пытались прорваться в Харьковской области 22 раза.

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили восемь штурмов возле Волчанска, Старицы, Прилипки и Фиголовки. На Купянском – зафиксировали 14 штурмов в районе Купянска, Подолов, Петропавловки, Песчаного, Новоосиново, Новой Кругляковки и Новоплатоновки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 312 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных удара, применив 11 ракет, 65 авиационных ударов, сбросил 148 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 3960 дронов-камикадзе и произвел 2741 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 104 из реактивных систем залпового огня», – уточнили в Генштабе.

07:32

На севере от Харькова продвинулся враг – детали от Deep State

Аналитики проекта Deep State обновили карту боевых действий в Харьковской области и указали, какие новые территории захватили россияне в Харьковской области.

Так враг оккупировал новые территории в районе Тихого – населенный пункт расположен на северо-востоке от Волчанска.

07:29

Этой ночью тревога звучала дважды – причины

Воздушную тревогу этой ночью первый раз дали в 03:29. По информации украинских защитников, на Харьковщине появились российские беспилотники. Они кружили в районе Золочева и Богодухова.

Отбой дали в 04:14, но тихо было недолго – уже в 04:19 тревогу возобновили. На этот раз – из-за пусков КАБ.

До 05:55 звучала тревога. По состоянию на 07:29 в Харькове и области тихо.