Новини Харкова — головне 9 лютого: РФ просунулась біля Тихого

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:46

Синєгубов повідомив про наслідки “прильотів” на Харківщині

Десять населених пунктів області атакував ворог за добу, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, одна з них – дитина; ще 6 людей постраждали, серед них – неповнолітня дівчина. У м. Богодухів загинули 41-річна жінка і 10-річний хлопчик, постраждали 22-річний і 68-річний чоловіки та 89-річна жінка; у сел. Золочів зазнала гострої реакції на стрес 17-річна дівчина; у с. Лужок Малоданилівської громади постраждали 18-річна дівчина і 73-річний чоловік”, – пише Синєгубов.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

чотири КАБи;

шість БпЛА типу “Герань-2”;

БпЛА типу «Молния»;

п’ять fpv-дронів;

БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Богодухівському районі пошкоджені будинки, магазин та авто.

“У Харківському районі пошкоджено 4 приватні будинки, господарчі споруди (сел. Козача Лопань), будівлю школи, 4 приватні будинки (с. Польова), 10 приватних будинків, 4 автомобілі (с. Лужок); у Чугуївському районі пошкоджено цивільний вантажний автомобіль (с. Новоолександрівка), паркан приватного домоволодіння, господарчі споруди (с. Зарічне)”, – додав начальник ХОВА.

08:18

Понад два десятки боїв було в Харківській області протягом доби

Вранці 9 лютого в Генштабі ЗСУ поінформували, що росіяни намагалися прорватися в Харківській області 22 рази.

На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили вісім штурмів біля Вовчанська, Стариці, Приліпки та Фиголівки. На Куп’янському – зафіксували 14 штурмів у районі Куп’янська, Подолів, Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового, Нової Кругляківки та Новоплатонівки.

“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 312 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 11 ракет, 65 авіаційних ударів, скинув 148 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 3960 дронів-камікадзе та здійснив 2741 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 104 – із реактивних систем залпового вогню“, – уточнили в Генштабі.

07:32

На півночі від Харкова просунувся ворог – деталі від Deep State

Аналітики проєкту Deep State оновили карту бойових дій у Харківській області та вказали, які нові території захопили росіяни у Харківській області.

Так ворог окупував нові території у районі Тихого – населений пункт розташований на північному сході від Вовчанська.

07:29

Цієї ночі тривога звучала двічі – причини

Повітряну тривогу цієї ночі вперше дали о 03:29. За інформацією українських захисників, на Харківщині з’явились російські безпілотники. Вони кружляли в районі Золочева та Богодухова.

Відбій дали о 04:14, але тихо було недовго – вже о 04:19 тривогу відновили. На цей раз – через пуски КАБ.

До 05:55 лунала тривога. Станом на 07:29 у Харкові та області тихо.