Куди поділи електрику Харкова, найгірша ніч Лозової – підсумки 12 лютого

Харківщина наразі отримує дуже обмежений обсяг електроенергії. Росіяни масовано атакували Барвінкове та Лозову. Будинок знесуть в Харкові, ще два – розберуть частково. Харків’янин вистрибнув із вікна третього поверху, рятуючись від пожежі. Комунальний автобус викрав житель Балаклії. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 12 лютого.

Речник компанії Володимир Скічко зазначив: наразі регіон отримує дуже обмежений обсяг електроенергії. Тож її спрямовують спершу туди, де вона найбільше потрібна. А саме – на критичну інфраструктуру. Щоб містяни були з водою та каналізацією, працювало метро та наземний електротранспорт. Також першочергово забезпечують лікарні, військові госпіталі та Сили оборони. У результаті мешканці Харкова та області залишаються без світла лише за графіком по 16,5 години на добу. Коли ж додаються аварійні відключення, цей період ще подовжується. Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону заявив про відключення по 19 годин на добу та назвав їх катастрофічними. Скічко констатував: «Більше електроенергії, на жаль, на сьогодні взяти немає звідки».

Росіяни масовано атакували Барвінкове та Лозову

У Барвінковому ввечері прилетіло по магазину в середмісті. Він палав. Постраждали 13 людей, повідомили в ДСНС. Вогонь гасили до восьмої ранку. Одну з найстрашніших ночей за весь час вторгнення пережила Лозова. Про це заявив мер Сергій Зеленський. Росіяни тероризували місто протягом кількох годин – балістичними ракетами, КАБами та «шахедами». Загинули жінка 87 років і 55-річний чоловік. Ще шестеро людей поранені. Зеленський заявив, що руйнувань зазнали понад 80 будинків. А також критична та соціальна інфраструктура й аграрні підприємства.

Відповідне рішення затвердили в мерії. Демонтують дім на вулиці Кузнечній, 27, в Основ’янському районі. Ще дві будівлі розберуть частково. Це багатокавартирні будинки на вулиці Манченківській, 8, і Владислава Зубенка, 35-б.

Подробиці повідомила ДСНС. Зранку горіла 16-поверхівка на Салтівці – на вулиці Нескорених. Пожежа сталася у квартирі на третьому поверсі. Звідти й вистрибнув 40-річний чоловік. Він отримав травми, зараз – у лікарні. Пожежу оперативно загасили, за межі квартири вона не поширилася.

За даними поліції, 26-річний чоловік був напідпитку. Він помітив автобус із працюючим двигуном. Водія на місці не було. Як і випадкових свідків навколо. Тож чоловік просто сів за кермо та поїхав. Його та вкрадений транспорт розшукали. Повідомили про підозру. За витівку чоловік може сісти на 12 років.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

