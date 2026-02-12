Куда делось электричество Харькова, худшая ночь Лозовой — итоги 12 февраля
Харьковщина сейчас получает очень ограниченный объем электроэнергии. Россияне массированно атаковали Барвенково и Лозовую. Дом снесут в Харькове, еще два – разберут частично. Харьковчанин выпрыгнул из окна третьего этажа, спасаясь от пожара. Коммунальный автобус угнал житель Балаклеи. МГ «Объектив» напоминает главные новости 12 февраля.
Где электричество? На самый популярный вопрос харьковчан ответили представители облэнерго
Представитель компании Владимир Скичко отметил: в настоящее время регион получает очень ограниченный объем электроэнергии. Поэтому ее направляют сначала туда, где она больше всего нужна. А именно – на критическую инфраструктуру. Чтобы горожане были с водой и канализацией, работало метро и наземный электротранспорт. Также в первую очередь обеспечивают больницы, военные госпитали и Силы обороны. В результате жители Харькова и области остаются без света только по графику по 16,5 часа в сутки. Когда же добавляются аварийные отключения, этот период еще удлиняется. Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона заявил об отключениях по 19 часов в сутки и назвал их катастрофическими. Скичко констатировал: «Больше электроэнергии, к сожалению, на сегодня взять неоткуда».
Россияне массированно атаковали Барвенково и Лозовую
В Барвенково вечером прилетело по магазину в центре города. Он горел. Пострадали 13 человек, сообщили в ГСЧС. Огонь тушили до восьми утра. Одну из самых страшных ночей за все время вторжения пережила Лозовая. Об этом заявил мэр Сергей Зеленский. Россияне терроризировали город в течение нескольких часов – баллистическими ракетами, КАБами и «Шахедами». Погибли женщина 87 лет и 55-летний мужчина. Еще шестеро человек ранены. Зеленский заявил, что разрушениям подверглось более 80 домов. А также критическая и социальная инфраструктура и аграрные предприятия.
Еще один дом, критически поврежденный россиянами, снесут в Харькове
Соответствующее решение утвердили в мэрии. Демонтируют дом на улице Кузнечной, 27, в Основянском районе. Еще два здания разберут частично. Это многоквартирные дома на улице Манченковской, 8, и Владислава Зубенко, 35-б.
Выпрыгнул из окна третьего этажа мужчина в Харькове. Так спасался от пожара
Подробности сообщила ГСЧС. Утром горела 16-этажка на Салтовке — на улице Непокоренных. Пожар произошел в квартире на третьем этаже. Оттуда и выпрыгнул 40-летний мужчина. Он получил травмы, сейчас — в больнице. Пожар оперативно потушили, за пределы квартиры он не распространился.
Коммунальный автобус угнал житель Балаклеи
По данным полиции, 26-летний мужчина был в нетрезвом состоянии. Он заметил автобус с работающим двигателем. Водителя на месте не было. Как и случайных свидетелей вокруг. Поэтому мужчина просто сел за руль и уехал. Его и украденный транспорт разыскали. Сообщили о подозрении. За проделки мужчина может сесть на 12 лет.
