Куда делось электричество Харькова, худшая ночь Лозовой — итоги 12 февраля

Харьковщина сейчас получает очень ограниченный объем электроэнергии. Россияне массированно атаковали Барвенково и Лозовую. Дом снесут в Харькове, еще два – разберут частично. Харьковчанин выпрыгнул из окна третьего этажа, спасаясь от пожара. Коммунальный автобус угнал житель Балаклеи. МГ «Объектив» напоминает главные новости 12 февраля.

Представитель компании Владимир Скичко отметил: в настоящее время регион получает очень ограниченный объем электроэнергии. Поэтому ее направляют сначала туда, где она больше всего нужна. А именно – на критическую инфраструктуру. Чтобы горожане были с водой и канализацией, работало метро и наземный электротранспорт. Также в первую очередь обеспечивают больницы, военные госпитали и Силы обороны. В результате жители Харькова и области остаются без света только по графику по 16,5 часа в сутки. Когда же добавляются аварийные отключения, этот период еще удлиняется. Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона заявил об отключениях по 19 часов в сутки и назвал их катастрофическими. Скичко констатировал: «Больше электроэнергии, к сожалению, на сегодня взять неоткуда».

Россияне массированно атаковали Барвенково и Лозовую

В Барвенково вечером прилетело по магазину в центре города. Он горел. Пострадали 13 человек, сообщили в ГСЧС. Огонь тушили до восьми утра. Одну из самых страшных ночей за все время вторжения пережила Лозовая. Об этом заявил мэр Сергей Зеленский. Россияне терроризировали город в течение нескольких часов – баллистическими ракетами, КАБами и «Шахедами». Погибли женщина 87 лет и 55-летний мужчина. Еще шестеро человек ранены. Зеленский заявил, что разрушениям подверглось более 80 домов. А также критическая и социальная инфраструктура и аграрные предприятия.

Соответствующее решение утвердили в мэрии. Демонтируют дом на улице Кузнечной, 27, в Основянском районе. Еще два здания разберут частично. Это многоквартирные дома на улице Манченковской, 8, и Владислава Зубенко, 35-б.

Подробности сообщила ГСЧС. Утром горела 16-этажка на Салтовке — на улице Непокоренных. Пожар произошел в квартире на третьем этаже. Оттуда и выпрыгнул 40-летний мужчина. Он получил травмы, сейчас — в больнице. Пожар оперативно потушили, за пределы квартиры он не распространился.

По данным полиции, 26-летний мужчина был в нетрезвом состоянии. Он заметил автобус с работающим двигателем. Водителя на месте не было. Как и случайных свидетелей вокруг. Поэтому мужчина просто сел за руль и уехал. Его и украденный транспорт разыскали. Сообщили о подозрении. За проделки мужчина может сесть на 12 лет.

