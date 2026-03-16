Новини Харкова — головне 16 березня: вночі місто було під ударами РФ

07:20   16.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

Два «прильоти» БпЛА було за ніч у Харкові

Удари в Харкові зафіксували близько 03:00. Мер Ігор Терехов повідомив, що під ударом – Київський район. За попередньою інформацією Ситуаційного центру, росіяни випустили по місту БпЛА типу «Шахед».

Незабаром стало відомо про повторний удар по тому ж Київському району. Даних про руйнування та постраждалих немає.

Зазначимо, тривога в Харкові лунала за ніч чотири рази. В основному  – через безпілотники, що запускали росіяни. Станом на 07:11 загроза ударів для міста зберігається. До цього Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що на обласний центр летять БпЛА з півночі.

