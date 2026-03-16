Новости Харькова — главное 16 марта: ночью город был под ударами РФ
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:20
Два «прилета» БпЛА было за ночь в Харькове
Удары в Харькове зафиксировали около 03:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что под ударом – Киевский район.
По предварительной информации Ситуационного центра, россияне выпустили по городу БпЛА типа «шахед». Вскоре стало известно о повторном ударе по тому же, Киевскому району. Данных о разрушениях и пострадавших нет.
Отметим, тревога в Харькове звучала за ночь четыре раза. В основном – из-за беспилотников, которые запускали россияне. По состоянию на 07:11 угроза ударов для города сохраняется. До этого Воздушные силы ВСУ сообщали, что на областной центр летят БпЛА с севера.
- • Дата публикации материала: 16 марта 2026 в 07:20;