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Если не будет связи, харьковчане смогут найти «скорые» возле супермаркетов

Общество 19:51   23.11.2022
Елена Нагорная
Если не будет связи, харьковчане смогут найти «скорые» возле супермаркетов

На Харьковщине линия «103» работает, но при отсутствии связи кареты скорой помощи будут стоять в людных местах возле крупных супермаркетов.

Обращаться можно непосредственно к фельдшерам «скорой» и получить первичную помощь или госпитализацию, сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов.

Также он отметил, что несмотря на отсутствие света и перебои с мобильной связью учреждения здравоохранения области работают в штатном режиме и продолжают оказывать медицинскую помощь.

Напомним, что около 14:30 по Украине, в том числе на Харьковщине, начал пропадать свет. В Харькове остановился метрополитен и наземный электротранспорт, на маршруты вывели дополнительные автобусы. По словам главы ОВА Олега Синегубова, ракетных ударов по критической инфраструктуре региона не было, однако для всей области применены аварийные отключения из-за повреждений общей системы. Как отметил мэр Харькова Игорь Терехов, коммунальные службы и энергетики постараются вернуть свет за ночь, а отопление перезапустят. В Харькове и области открыто около 300 «пунктів незламності» — мест, куда каждый может прийти в случае длительного отключения света.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 ноября 2022 в 19:51;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине линия «103» работает, но при отсутствии связи кареты скорой помощи будут стоять в людных местах возле крупных супермаркетов.".