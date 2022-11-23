Если не будет связи, харьковчане смогут найти «скорые» возле супермаркетов

На Харьковщине линия «103» работает, но при отсутствии связи кареты скорой помощи будут стоять в людных местах возле крупных супермаркетов.

Обращаться можно непосредственно к фельдшерам «скорой» и получить первичную помощь или госпитализацию, сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов.

Также он отметил, что несмотря на отсутствие света и перебои с мобильной связью учреждения здравоохранения области работают в штатном режиме и продолжают оказывать медицинскую помощь.

Напомним, что около 14:30 по Украине, в том числе на Харьковщине, начал пропадать свет. В Харькове остановился метрополитен и наземный электротранспорт, на маршруты вывели дополнительные автобусы. По словам главы ОВА Олега Синегубова, ракетных ударов по критической инфраструктуре региона не было, однако для всей области применены аварийные отключения из-за повреждений общей системы. Как отметил мэр Харькова Игорь Терехов, коммунальные службы и энергетики постараются вернуть свет за ночь, а отопление перезапустят. В Харькове и области открыто около 300 «пунктів незламності» — мест, куда каждый может прийти в случае длительного отключения света.