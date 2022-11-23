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Якщо не буде зв’язку, харків’яни зможуть знайти “швидкі” біля супермаркетів

Суспільство 19:51   23.11.2022
Олена Нагорна
Якщо не буде зв’язку, харків’яни зможуть знайти “швидкі” біля супермаркетів Ambulance car speeding, blurred motion

На Харківщині лінія “103” працює, а за відсутності зв’язку карети швидкої допомоги стоятимуть у людних місцях біля великих супермаркетів.

Звертатися можна безпосередньо до фельдшерів “швидкої” та отримати первинну допомогу чи госпіталізацію, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Також він зазначив, що попри відсутність світла та перебої з мобільним зв’язком заклади охорони здоров’я області працюють у штатному режимі та продовжують надавати медичну допомогу.

Нагадаємо, що близько 14:30 по Україні, зокрема на Харківщині, почало зникати світло. У Харкові зупинився метрополітен та наземний електротранспорт, на маршрути вивели додаткові автобуси. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону не було, проте для всієї області застосовано аварійні відключення через пошкодження загальної системи. Як зазначив мер Харкова Ігор Терехов, комунальні служби та енергетики намагатимуться повернути світло за ніч, а опалення перезапустять. У Харкові та області відкрито близько 300 «пунктів незламності» — місць, куди кожен може прийти у разі тривалого вимкнення світла.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2022 в 19:51;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині лінія “103” працює, а за відсутності зв’язку карети швидкої допомоги стоятимуть у людних місцях біля великих супермаркетів.".