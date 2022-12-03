Ситуация с отоплением на деоккупированной Харьковщине. Информация главы ХОВА
На деоккупированных территориях Харьковской области отопление запущено на 98%, рассказал на сессии облсовета 3 декабря председатель ОВА Олег Синегубов и уточнил, что речь идет о тех объектах, где это возможно.
В Изюме, по словам Синегубова, из 22 котельных запущены 6, потому что остальные разрушены и на их восстановление нужно время, а в Купянске, напротив, все котельные целы и работают.
Самая тяжелая ситуация, отметил глава ХОВА, в Волчанске.
«Это населенный пункт, наверное, единственный на территории области и, возможно, единственный на территории нашего государства, который получал газоснабжение с территории непосредственно РФ. Это газоснабжение сейчас прекращено. Все абсолютно котельные там не работают. Одна только работает на альтернативном топливе, которая предоставляет тепло в местную больницу. Сейчас прорабатываем отопление через электричество или другие средства. Будем эти вопросы решать», — заверил Синегубов.
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Напомним, что 23 октября в Волчанске остались без газа около 8 тысяч жителей. Позже Синегубов сообщил, что восстановить поврежденный вследствие боевых действий на территории РФ газопровод до зимы не удастся. Глава ХОВА отметил, что жители Волчанска могут перезимовать в общежитиях Харькова.
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- • Дата публикации материала: 3 декабря 2022 в 22:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На деоккупированных территориях Харьковской области отопление запущено на 98%, рассказал на сессии облсовета 3 декабря председатель ОВА Олег Синегубов и уточнил, что речь идет о тех объектах, где это возможно.".