Ситуація з опаленням на деокупованій Харківщині. Інформація голови ХОВА

На деокупованих територіях Харківської області опалення запущене на 98%, розповів на сесії облради 3 грудня голова ОВА Олег Синєгубов і уточнив, що йдеться про ті об’єкти, де це можливо.

В Ізюмі, за словами Синєгубова, з 22 котелень запущено 6, тому що решту зруйновано і на їхнє відновлення потрібен час, а в Куп’янську, навпаки, всі котельні цілі і працюють.

Найважча ситуація, зазначив голова ХОВА, у Вовчанську.

“Це населений пункт, напевно, єдиний на території області і, можливо, єдиний на території нашої держави, який отримував газопостачання з території безпосередньо РФ. Це газопостачання наразі припинено. Усі абсолютно котельні там не працюють. Одна лише працює на альтернативному паливі, яка надає тепло до місцевої лікарні. Зараз опрацьовуємо опалення через електрику або інші засоби. Будемо ці питання вирішувати”, – запевнив Синєгубов.

Нагадаємо, що 23 жовтня у Вовчанську залишилися без газу близько 8 тисяч жителів. Згодом Синєгубов повідомив, що відновити пошкоджений внаслідок бойових дій на території РФ газопровід до зими не вдасться. Голова ХОВА зазначив, що мешканці Вовчанська можуть перезимувати у гуртожитках Харкова.