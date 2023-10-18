Live
  • Ср 18.10.2023
    • Харьков
  •   +10°С
  • USD 36.45
  • EUR 38.55

Удар по Грозе: 11 детей, потерявших родителей, взяли под опеку родственники

Общество 14:31   18.10.2023
Виктория Яковенко
Удар по Грозе: 11 детей, потерявших родителей, взяли под опеку родственники Фото: Павел Велицкий

На данный момент оформлено опекунство близких родственников над 11 детьми, потерявших родителей из-за ракетного удара РФ по селу Гроза на Харьковщине, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Как объяснили в пресс-службе в ХОВА, 8 детей полностью остались без родителей. Им предоставляют статус ребенка-сироты и назначают официальных опекунов. Еще 6 – потеряли одного из родителей.

«В случаях, когда один из родителей не жил с ребенком или сейчас находится далеко, другие близкие родственники представляют документы на временное устройство таких детей к себе. На сегодня относительно 11 детей вопрос опекунства или временного устройства решен. Еще по 2 – в процессе. Еще один ребенок потерял одного из родителей, но не нуждается в устройстве к родственникам», — уточнили в ХОВА.

Также по данным главы ХОВА Олега Синегубова, сейчас начислено более 290 тысяч гривен для выплат членам 22 семей погибших, согласно решению Шевченковской поселковой военной администрации. Остальные пострадавшие получат деньги в ближайшее время, обещает Синегубов.

«Выполнены выплаты 23 пострадавшим семьям от благотворительного фонда «Актед» при поддержке ООН. Организация UNICEF, в свою очередь, производит выплаты 9 пострадавшим семьям с детьми», — добавил глава ХОВА.

Напомним, 5 октября около 13:15 россияне обстреляли кафе-магазин в селе Гроза Купянского района. В помещении, по данным облпрокуратуры, гражданские — преимущественно женщины и пожилые люди — собирались на поминки перезахороненного в населенном пункте военного — местного жителя Андрея Козыря. Из 64 гражданских 59 погибли, еще пятеро получили ранения. Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что удар нанесли ракетой «Искандер», и он был максимально точным. Начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов ранее назвал имена 53 погибших.

11 октября в СБУ заявили, что определили наводчиков удара по Грозе. Подозревают двоих местных жителей, сотрудничавших с оккупантами и после освобождения выехавших в РФ, — бывшего полицейского Владимира Мамона и его младшего брата Дмитрия. Силовики опубликовали переписку Мамонов.

Читайте также: Удар по селу Гроза на Харьковщине: тела 52 погибших уже выдали близким (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
РФ повредила электросети, есть пострадавшая — Синегубов об ударе по Харькову
РФ повредила электросети, есть пострадавшая — Синегубов об ударе по Харькову
18.10.2023, 12:38
Терехов: После удара по Индустриальному району Харькова — проблемы со светом
Терехов: После удара по Индустриальному району Харькова — проблемы со светом
18.10.2023, 12:07
В Харькове прогремел взрыв: Синегубов подтвердил вражеские удары
В Харькове прогремел взрыв: Синегубов подтвердил вражеские удары
18.10.2023, 11:52
Не надумали ли включать отопление в Харькове. Оперативная информация Терехова
Не надумали ли включать отопление в Харькове. Оперативная информация Терехова
17.10.2023, 20:02
Из-за утечки газа движение на улице в Харькове ограничат на месяц
Из-за утечки газа движение на улице в Харькове ограничат на месяц
18.10.2023, 14:58
«Харьковводоканал» оперативно устраняет аварии в Шевченковском районе
«Харьковводоканал» оперативно устраняет аварии в Шевченковском районе
18.10.2023, 15:19

Новости по теме:

12:19
Семьям на Харьковщине обещают выплаты до 50 тыс. грн: в ХОВА сообщили условия
23:25
Вернулись домой или за границей: 8 тысяч ВПО лишили выплат на Харьковщине
20:38
По 10 тысяч грн получат семьи павших защитников Украины в Харьковской области
17:39
Реалии ВПЛ: мать девушки с ДЦП гоняют из Харькова в Купянск за справками
17:44
Почти 31 млн грн получили харьковчане на ремонты разбитого россиянами жилья

Вы читали новость: «Удар по Грозе: 11 детей, потерявших родителей, взяли под опеку родственники»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 14:31;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На данный момент оформлено опекунство близких родственников над 11 детьми, потерявших родителей из-за ракетного удара РФ по селу Гроза на Харьковщине, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".