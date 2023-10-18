Удар по Грозе: 11 детей, потерявших родителей, взяли под опеку родственники

На данный момент оформлено опекунство близких родственников над 11 детьми, потерявших родителей из-за ракетного удара РФ по селу Гроза на Харьковщине, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Как объяснили в пресс-службе в ХОВА, 8 детей полностью остались без родителей. Им предоставляют статус ребенка-сироты и назначают официальных опекунов. Еще 6 – потеряли одного из родителей.

«В случаях, когда один из родителей не жил с ребенком или сейчас находится далеко, другие близкие родственники представляют документы на временное устройство таких детей к себе. На сегодня относительно 11 детей вопрос опекунства или временного устройства решен. Еще по 2 – в процессе. Еще один ребенок потерял одного из родителей, но не нуждается в устройстве к родственникам», — уточнили в ХОВА.

Также по данным главы ХОВА Олега Синегубова, сейчас начислено более 290 тысяч гривен для выплат членам 22 семей погибших, согласно решению Шевченковской поселковой военной администрации. Остальные пострадавшие получат деньги в ближайшее время, обещает Синегубов.

«Выполнены выплаты 23 пострадавшим семьям от благотворительного фонда «Актед» при поддержке ООН. Организация UNICEF, в свою очередь, производит выплаты 9 пострадавшим семьям с детьми», — добавил глава ХОВА.

Напомним, 5 октября около 13:15 россияне обстреляли кафе-магазин в селе Гроза Купянского района. В помещении, по данным облпрокуратуры, гражданские — преимущественно женщины и пожилые люди — собирались на поминки перезахороненного в населенном пункте военного — местного жителя Андрея Козыря. Из 64 гражданских 59 погибли, еще пятеро получили ранения. Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что удар нанесли ракетой «Искандер», и он был максимально точным. Начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов ранее назвал имена 53 погибших.

11 октября в СБУ заявили, что определили наводчиков удара по Грозе. Подозревают двоих местных жителей, сотрудничавших с оккупантами и после освобождения выехавших в РФ, — бывшего полицейского Владимира Мамона и его младшего брата Дмитрия. Силовики опубликовали переписку Мамонов.