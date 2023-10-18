Удар по Грозі: 11 дітей, які втратили батьків, взяли під опіку родичі

Наразі оформлено опікунство близьких родичів над 11 дітьми, які втратили батьків через ракетний удар РФ по селу Гроза на Харківщині, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Як пояснили у пресслужбі ХОВА, 8 дітей повністю залишилися без батьків. Їм надають статус дитини-сироти та призначають офіційних опікунів. Ще 6 – втратили одного з батьків.

«У випадках, коли один із батьків не мешкав із дитиною або зараз перебуває далеко, інші близькі родичі подають документи на тимчасове влаштування таких дітей до себе. На сьогодні щодо 11 дітей питання опікунства чи тимчасового влаштування вирішено. Ще по 2 – у процесі. Ще 1 дитина втратила одного з батьків, але не потребує влаштування до родичів», – уточнили у ХОВА.

Також за даними голови ХОВА Олега Синєгубова, наразі нараховано понад 290 тисяч гривень для виплат членам 22 родин загиблих, відповідно до рішення Шевченківської селищної військової адміністрації. Інші постраждалі отримають гроші найближчим часом, обіцяє Синєгубов.

«Здійснено виплати 23 постраждалим сім’ям від благодійного фонду «Актед» за підтримки ООН. Організація UNICEF, у свою чергу, здійснює виплати 9 постраждалим сім’ям з дітьми», – додав голова ХОВА.

Нагадаємо, 5 жовтня близько 13:15 росіяни обстріляли кафе-магазин у селі Гроза Куп’янського району. У приміщенні, за даними облпрокуратури, цивільні — переважно жінки та люди похилого віку — збиралися на поминки перепохованого в населеному пункті військового — місцевого жителя Андрія Козира. З 64 цивільних 59 загинули, ще п’ятеро отримали поранення. Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що удару завдали ракетою «Іскандер», і він був максимально точним. Начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов раніше назвав імена 53 загиблих.

11 жовтня в СБУ заявили, що визначили навідників удару по Грозі. Підозрюють двох місцевих жителів, які співпрацювали з окупантами та після визволення села виїхали у РФ, — колишнього поліцейського Володимира Мамона та його молодшого брата Дмитра. Силовики опублікували листування Мамонів.