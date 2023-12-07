Главные новости Харькова 7 декабря: как прошла ночь, сводка Генштаба

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

07:51

На Купянском направлении отбили семь атак

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили 7 атак врага в районе Синьковки Харьковской области», — сообщил Генштаб ВСУ утром 7 декабря.

Россияне нанесли авиаудары по Синьковке, Ивановке и Песчаному.

07:12

Ночь с тревогами из-за вражеской авиации и ракет

Ночь в Харьковской области обошлась без «шахедов», которые вновь «ловили» над Украиной. На сей раз БПЛА атаковали юг страны — Одесскую область и предприняли очередную попытку пробраться к Староконстантинову. На Харьковщине вражеские беспилотники не фиксировали. Однако две тревоги за ночь прозвучали. С вечера 6 декабря харьковчан предупредили о ракетной опасности.

Среди ночи — об угрозе российской тактической авиации. Отбой прозвучал в 03:18.