Главные новости Харькова 7 декабря: как прошла ночь, сводка Генштаба
Фото: Василий Голосный
Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».
07:51
На Купянском направлении отбили семь атак
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили 7 атак врага в районе Синьковки Харьковской области», — сообщил Генштаб ВСУ утром 7 декабря.
Россияне нанесли авиаудары по Синьковке, Ивановке и Песчаному.
07:12
Ночь с тревогами из-за вражеской авиации и ракет
Ночь в Харьковской области обошлась без «шахедов», которые вновь «ловили» над Украиной. На сей раз БПЛА атаковали юг страны — Одесскую область и предприняли очередную попытку пробраться к Староконстантинову. На Харьковщине вражеские беспилотники не фиксировали. Однако две тревоги за ночь прозвучали. С вечера 6 декабря харьковчан предупредили о ракетной опасности.
Среди ночи — об угрозе российской тактической авиации. Отбой прозвучал в 03:18.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, ночь, тревога, хроника;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Главные новости Харькова 7 декабря: как прошла ночь, сводка Генштаба»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 07:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив»".