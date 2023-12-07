Головні новини Харкова 7 грудня: як минула ніч, зведення Генштабу

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:51

На Куп’янському напрямку відбили сім атак

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили сім атак ворога в районі Синьківки Харківської області”, – повідомив Генштаб ЗСУ вранці 7 грудня.

Росіяни завдали авіаударів по Синьківці, Іванівці та Піщаному.

07:12

Ніч з тривогами через ворожу авіацію та ракети

Ніч на Харківщині обійшлася без “шахедів”, які знову “ловили” над Україною. Цього разу БПЛА атакували південь країни – Одеську область та зробили чергову спробу пробратися до Старокостянтинова. На Харківщині ворожі безпілотники не фіксували. Проте дві тривоги за ніч пролунали. З вечора 6 грудня харків’ян попередили про ракетну небезпеку.

Серед ночі – про загрозу російській тактичній авіації. Відбій пролунав о 03:18.