Головні новини Харкова 7 грудня: як минула ніч, зведення Генштабу
Фото: Василь Голосний
Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:51
На Куп’янському напрямку відбили сім атак
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили сім атак ворога в районі Синьківки Харківської області”, – повідомив Генштаб ЗСУ вранці 7 грудня.
Росіяни завдали авіаударів по Синьківці, Іванівці та Піщаному.
07:12
Ніч з тривогами через ворожу авіацію та ракети
Ніч на Харківщині обійшлася без “шахедів”, які знову “ловили” над Україною. Цього разу БПЛА атакували південь країни – Одеську область та зробили чергову спробу пробратися до Старокостянтинова. На Харківщині ворожі безпілотники не фіксували. Проте дві тривоги за ніч пролунали. З вечора 6 грудня харків’ян попередили про ракетну небезпеку.
Серед ночі – про загрозу російській тактичній авіації. Відбій пролунав о 03:18.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 07:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".