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Головні новини Харкова 7 грудня: як минула ніч, зведення Генштабу

Події 07:51   07.12.2023
Оксана Горун
Головні новини Харкова 7 грудня: як минула ніч, зведення Генштабу Фото: Василь Голосний

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:51

На Куп’янському напрямку відбили сім атак

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили сім атак ворога в районі Синьківки Харківської області”, – повідомив Генштаб ЗСУ вранці 7 грудня.

Росіяни завдали авіаударів по Синьківці, Іванівці та Піщаному.

07:12

Ніч з тривогами через ворожу авіацію та ракети

Ніч на Харківщині обійшлася без “шахедів”, які знову “ловили” над Україною. Цього разу БПЛА атакували південь країни – Одеську область та зробили чергову спробу пробратися до Старокостянтинова. На Харківщині ворожі безпілотники не фіксували. Проте дві тривоги за ніч пролунали. З вечора 6 грудня харків’ян попередили про ракетну небезпеку.

Серед ночі – про загрозу російській тактичній авіації. Відбій пролунав о 03:18.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 07:51;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".