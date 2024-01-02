Под ракетный удар РФ попала советник главы Харьковского облсовета (фото)

Советник главы Харьковского облсовета, волонтер Наталья Попова получила ранения в результате ракетной атаки на Харьков утром 2 января.

«Мы живы. Малого успела спрятать. Хочу поблагодарить экстренку за быстрое прибытие на помощь. Стеклом порезало лицо и вынули стекло из ног. От госпитализации отказались. Мы потеряли все. Волонтерского буса, который пережил все, тоже больше нет. 30 метров до воронки. Наш враг по-прежнему безжалостен и бьет по детям. Ненавидеть сильнее уже невозможно», – написала Попова в Facebook.

Напомним, взрывы в Харькове раздавались с 7:30 до 08:00. Глава ХОВА Олег Синегубов призывал жителей находиться в укрытиях. О том, что Харьков находится под массированным обстрелом сообщал мэр города Игорь Терехов. Мэр также заявил, что несколько «прилетов» зафиксированы в центре Харькова, в районах жилой застройки. По данным ГУ Нацполиции армия РФ нанесла по Шевченковскому району города 4 удара. Предварительно, РФ била «С-300» и «Кинжалами», отметили Терехов и Синегубов. 41 человек пострадал в результате удара. Погибла 1 женщина.