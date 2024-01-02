Під ракетний удар РФ потрапила радниця голови Харківської облради (фото)
Радниця голови Харківської облради, волонтерка Наталія Попова отримала поранення внаслідок ракетної атаки на Харків вранці 2 січня.
«Ми живі. Малого встигла сховати. Хочу подякувати екстренці за швидке прибуття на допомогу. Склом порізало обличчя та вийняли скло з ніг. Від госпіталізації відмовились. Ми втратили все. Волонтерського буса який пережив все, також більше нема. 30 метрів до воронки. Наш ворог як і завжди безжальний і б’є по дітях. Ненавидіти сильніше вже неможливо», – написала Попова у фейсбук.
Нагадаємо, вибухи у Харкові лунали з 7:30 до 08:00. Голова ХОВА Олег Синегубов закликав мешканців перебувати в укриттях. Про те, що Харків перебуває під масованим обстрілом, повідомляв мер міста Ігор Терехов. Мер також заявив, що кілька “прильотів” зафіксовані у центрі Харкова, в районах житлової забудови. За даними ГУ Нацполіції армія РФ завдала по Шевченківському району міста 4 удари. Попередньо РФ била “С-300” та “Кинджалами”, відзначили Терехов і Синєгубов. 41 особа постраждала внаслідок удару. Загинула одна жінка.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: волонтер, глава, облсовет, ранение, советник, Харьковский;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2024 в 10:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Радниця голови Харківської облради, волонтерка Наталія Попова отримала поранення внаслідок ракетної атаки на Харків вранці 2 січня.".