Під ракетний удар РФ потрапила радниця голови Харківської облради (фото)

Радниця голови Харківської облради, волонтерка Наталія Попова отримала поранення внаслідок ракетної атаки на Харків вранці 2 січня.

«Ми живі. Малого встигла сховати. Хочу подякувати екстренці за швидке прибуття на допомогу. Склом порізало обличчя та вийняли скло з ніг. Від госпіталізації відмовились. Ми втратили все. Волонтерського буса який пережив все, також більше нема. 30 метрів до воронки. Наш ворог як і завжди безжальний і б’є по дітях. Ненавидіти сильніше вже неможливо», – написала Попова у фейсбук.

Нагадаємо, вибухи у Харкові лунали з 7:30 до 08:00. Голова ХОВА Олег Синегубов закликав мешканців перебувати в укриттях. Про те, що Харків перебуває під масованим обстрілом, повідомляв мер міста Ігор Терехов. Мер також заявив, що кілька “прильотів” зафіксовані у центрі Харкова, в районах житлової забудови. За даними ГУ Нацполіції армія РФ завдала по Шевченківському району міста 4 удари. Попередньо РФ била “С-300” та “Кинджалами”, відзначили Терехов і Синєгубов. 41 особа постраждала внаслідок удару. Загинула одна жінка.