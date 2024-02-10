Последствия ударов «шахедов» по Харькову показали правоохранители (видео)
В Харьковской областной прокуратуре опубликовали видео масштабного пожара в Харькове, возникшего в результате атаки «шахедов» вечером 9 февраля.
На кадрах видно, как огонь разрушает частные дома горожан, а также как спасатели ликвидировали пожар.
Напомним, 9 февраля около 22:45 в Харькове прозвучала серия взрывов – город атаковали вражеские «шахеды». Глава ХОВА Олег Синегубов заявил, что армия РФ нанесла удары по Немышлянскому району Харькова и кафе в поселке Великий Бурлук. Мэр Харькова Игорь Терехов на месте прилета заявил, что «шахеды» попали в АЗС, в результате чего загорелись частные дома, общая площадь пожара – 3700 м². Как сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков около 02:00, было обнаружено тело одного погибшего человека, спасены 4 человека, 50 эвакуированы. В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что с ожогами 1-2 степени госпитализировали 45-летнего мужчину, а также 61-летнюю женщину, которая надышалась угарным газом.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: огонь, пожары, последствия, прокуратура, удары, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 10 февраля 2024 в 06:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре опубликовали видео масштабного пожара в Харькове, возникшего в результате атаки «шахедов» вечером 9 февраля.".