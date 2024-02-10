Наслідки ударів «шахедів» по Харкову показали правоохоронці (відео)
У Харківській обласній прокуратурі опублікували відео масштабної пожежі у Харкові, яка виникла внаслідок атаки «шахедів» ввечері 9 лютого.
На кадрах видно, як вогонь руйнує приватні будинки містян, а також як рятувальники ліквідовували пожежу.
Нагадаємо, 9 лютого близько 22:45 у Харкові пролунала серія вибухів – місто атакували ворожі «шахеди». Голова ХОВА Олег Синєгубов заявив, що армія РФ завдала ударів по Немишлянському району Харкова та кафе у селищі Великий Бурлук. Мер Харкова Ігор Терехов на місці «прильоту» заявив, що «шахеди» поцілили в АЗС, внаслідок чого загорілися приватні будинки, загальна площа пожежі – 3700 м². Як повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков близько 02:00, було виявлено тіло однієї загиблої людини, врятовано 4 особи, 50 евакуйовано. У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що з опіками 1-2 ступеня ушпиталили 45-річного чоловіка, а також 61-річну жінку, яка надихалася чадним газом.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: огонь, пожежа, последствия, прокуратура, удары, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2024 в 06:30;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській обласній прокуратурі опублікували відео масштабної пожежі у Харкові, яка виникла внаслідок атаки «шахедів» ввечері 9 лютого.".