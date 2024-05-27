В больницах после субботних ударов по Харькову — 21 человек — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о состоянии пострадавших от ударов по гипермаркету «Эпицентр» и центру Харькова 25 мая.
«Всего в настоящее время в больницах находится 21 человек. Среди них один ребенок 13 лет – состояние средней тяжести с положительной динамикой. Два человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — написал Синегубов.
Напомним, удар по гипермаркету в Харькове нанесли около 16 часов 25 мая. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг сбросил на гипермаркет два КАБа, возник пожар на площади 15 тысяч квадратных метров. В гипермаркете в момент удара находилось около 120 человек. Изначально сообщили о двух погибших, количество пострадавших постоянно возрастало, часть сотрудников и посетителей гипермаркета числились пропавшими без вести. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил уже о 16 погибших. На месте трагедии обнаружили 14 тел и фрагменты, которые, как предполагают, могут принадлежать еще двум людям. Среди погибших — 12-летняя девочка и ее мама. Ночью 27 мая на месте «прилета» обнаружили тело 15-го погибшего.
Удар по центру Харькова произошел в 19:10 25 мая. Мэр Игорь Терехов на месте проинформировал, что целью российских террористов стало отделение «Новой почты». Также пострадали барбершоп и кафе. Ранения получили 18 человек. Ребенок 13 лет был в тяжелом состоянии, у него осколочное ранение, рассказал руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков. Утром 26 мая в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что количество пострадавших от удара по центру Харькова возросло до 25 человек.
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- • Дата публикации материала: 27 мая 2024 в 10:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о состоянии пострадавших от ударов по гипермаркету «Эпицентр» и центру Харькова 25 мая".