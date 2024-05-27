У лікарнях після суботніх ударів по Харкову – 21 особа – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про стан постраждалих від ударів по гіпермаркету “Епіцентр” та центру Харкова 25 травня.

“Загалом на зараз в лікарнях знаходиться 21 людина. Серед них одна дитина 13 років — стан середньої важкості з позитивною динамікою. Дві людини перебувають у реанімації у важкому стані. Лікарі надають всю необхідну медичну допомогу“, – написав Синєгубов.

Нагадаємо, удару по гіпермаркету в Харкові завдали близько 16 години 25 травня. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, ворог скинув на гіпермаркет два КАБи, виникла пожежа на площі 15 тисяч квадратних метрів. У гіпермаркеті в момент удару було близько 120 осіб. Спочатку повідомили про двох загиблих, кількість постраждалих постійно зростала, частина співробітників та відвідувачів гіпермаркету вважалася зниклими безвісти. Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив уже про 16 загиблих. На місці трагедії виявили 14 тіл та фрагменти, які, як припускають, можуть належати ще двом людям. Серед загиблих – 12-річна дівчинка та її мама. Вночі 27 травня на місці “прильоту” виявили тіло 15-го загиблого.

Удар по центру Харкова стався о 19.10 25 травня. Мер Харкова Ігор Терехов на місці поінформував, що ціллю російських терористів стало відділення “Нової пошти”. Також постраждали барбершоп і кафе. Поранень зазнали 18 людей. Дитина 13 років перебувала в тяжкому стані, у хлопця – осколкове поранення, розповів керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков. Вранці 26 травня у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що кількість постраждалих від удару по центру Харкова зросла до 25 осіб.