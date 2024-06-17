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В ОСГВ «Хортица» оценили ситуацию в Волчанске, но не рассказали об Агрегатном

Общество 19:20   17.06.2024
Елена Нагорная
В ОСГВ «Хортица» оценили ситуацию в Волчанске, но не рассказали об Агрегатном

Спикер ОСГВ «Хортица» Назар Волошин в эфире нацмарафона обошел вопрос о ситуации вокруг Агрегатного завода в Волчанске и лишь отметил, что на севере Харьковщины оккупанты успеха не имеют.

«Я не знаю, что там на картах военных аналитиков и экспертов, — прокомментировал Волошин вопрос ведущей относительно Агрегатного завода, который обозначен на карте DeepState как занятый россиянами. — Я могу сказать, что Россия на севере Харьковщины ведет безуспешные действия и пытается продвинуться вперед, в глубину наших порядков, создать так называемый «пояс безопасности». Также у них была цель создать буферную зону. Однако Силы обороны их там остановили, ситуация взята под контроль. Проводятся контратакующие и наступательные операции Силами обороны… Враг там завяз, страдает от безумных потерь».

Он напомнил, что по состоянию на 16:00 в районах Волчанска и Липцев произошло пять боевых столкновений.

«Силы обороны наносят им ощутимые потери. Конечно, ситуация динамичная. Ведь противник пытается потеснить Силы обороны с позиций. В этом ему помогает российская авиация, которая сбрасывает как КАБы, так и ФАБы с территории Белгородщины и города Шебекино. За минувшие сутки потери врага составили около 200 оккупантов погибшими и ранеными. Также немало техники уничтожено вражеской и укрытия с личным составом противника», — добавил Волошин.

Напомним, группа оккупантов вероятно оказалась в ловушке на Агрегатном заводе в Волчанске. В течение выходных об этой ситуации поступали противоречивые сообщения. Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец заявил, что россияне пытались форсировать реку Волчья, но, попав под плотный огонь, укрылись на Агрегатном заводе. Подходы к нему — под огневым контролем ВСУ. По данным Машовца, в ловушке находится около двух сотен оккупантов, включая раненых и мертвых. В то же время команда DeepState информирует, что россиянам в ловушке доставляют воду и еду дронами. Также захватчики периодически совершают прорывы на завод небольшими группами, несколько дней назад прорвалась МТ-ЛБ с подкреплением и БК. Американский Институт изучения войны (ISW), который сутки назад опровергал информацию об окружении, впоследствии изменил оценку, признав, что по крайней мере 15 июня россияне на заводе были. Остаются ли там по состоянию на текущие сутки, аналитики проверить не смогли.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 19:20;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер ОСГВ «Хортица» Назар Волошин в эфире нацмарафона обошел вопрос о ситуации вокруг Агрегатного завода в Волчанске и лишь отметил, что на севере Харьковщины оккупанты успеха не имеют".