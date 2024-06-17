У “Хортиці” оцінили ситуацію у Вовчанську, але не розповіли про Агрегатний

Речник ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин в етері нацмарафону обійшов питання щодо ситуації навколо Агрегатного заводу у Вовчанську і лише зазначив, що на півночі Харківщини окупанти успіху не мають.

“Я не знаю, що там на картах військових аналітиків та експертів, – прокоментував Волошин питання ведучої щодо заводу, який позначений на мапі DeepState як зайнятий росіянами. – Я можу сказати, що Росія на півночі Харківщини веде безуспішні дії та намагається просунутися вперед, у глибину наших порядків, створити так званий “пояс безпеки”. Також у них була мета створити буферну зону. Однак Сили оборони їх там зупинили, ситуацію взято під контроль. Проводяться контратакувальні та наступальні операції Силами оборони… Ворог там зав’яз, потерпає від шалених втрат”.

Він нагадав, що станом на 16:00 у районах Вовчанська та Липців сталося п’ять бойових зіткнень.

“Сили оборони завдають їм відчутних втрат. Звісно, ситуація динамічна. Адже противник намагається потіснити Сили оборони з позицій. У цьому йому допомагає російська авіація, яка скидає як КАБи, так і ФАБи з території Бєлгородщини та міста Шебекіно. За минулу добу втрати ворога склали близько 200 окупантів загиблими та пораненими. Також чимало техніки знищено ворожої та укриття з особовим складом противника”, – додав Волошин.

Нагадаємо, група окупантів, ймовірно, опинилася в пастці на Агрегатному заводі у Вовчанську. Протягом вихідних про цю ситуацію надходили суперечливі повідомлення. Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець заявив, що росіяни намагалися форсувати річку Вовча, але потрапивши під щільний вогонь сховалися на Агрегатному заводі. Підходи до нього – під вогневим контролем ЗСУ. За даними Машовця, у пастці знаходиться близько двох сотень окупантів, включно з пораненими та мертвими. Водночас команда DeepState інформує, що росіянам у пастці доправляють воду та їжу дронами. Також загарбники періодично здійснюють прориви на завод невеликими групами, кілька днів тому прорвалася МТ-ЛБ із підкріпленням та БК. Американський Інститут вивчення війни (ISW), який добу тому спростовував інформацію про оточення, згодом змінив оцінку, визнавши, що принаймні 15 червня росіяни на заводі були. Чи залишаються там станом на поточну добу, аналітики перевірити не змогли.