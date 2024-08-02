Удар по селу Гроза: дело одного из братьев Мамонов передали в суд

Правоохранители завершили расследование в отношении бывшего правоохранителя, который перешел на сторону врага и помогал оккупантам во время захвата Купянска. Речь идет об одном из братьев Мамонов, которых подозревают в наведенни ракеты на кафе в селе Гроза на Харьковщине.

По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурант перешел на сторону врага летом 2022 во время оккупации Купянска. Он стал «и. о. инспектора дорожно-патрульной службы в так называемом «Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области». Мужчина нес службу на российских блокпостах, где безосновательно останавливал и изымал автомобили у мирных граждан.

«Впоследствии он вступил в новую должность и стал «инспектором (дорожно-патрульной службы) взвода №1 отдельной роты ГНС Государственной инспекции безопасности дорожного движения». За работу в РФ предатель ежемесячно получал 45 тысяч российских рублей. Перед деоккупацией Харьковщины обвиняемый сбежал на территорию РФ. Из рядов Национальной полиции Украины он уволен», — отметили в прокуратуре.

Фигуранту инкриминируют госизмену и коллаборационную деятельность.

«Что касается родного брата обвиняемого, который в прошлом также был украинским правоохранителем, обвинительный акт направлен в суд в ноябре прошлого года. Ему также инкриминирована госизмена», — говорится в сообщении.

Напомним, днем 5 октября 2023 года военные РФ обстреляли кафе-магазин в селе Гроза Купянского района. В помещении, по данным облпрокуратуры, гражданские — преимущественно женщины и пожилые люди — собирались на поминки перезахороненного в населенном пункте военного — местного жителя Андрея Козыря. Из 64 гражданских 59 погибли, еще пятеро получили ранения. Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что удар нанесли ракетой «Искандер», и он был максимально точным. Начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов назвал имена 53 погибших.

11 октября в СБУ заявили, что определили наводчиков удара по Грозе. Подозревают двоих местных жителей, сотрудничавших с оккупантами и после освобождения выехавших в РФ, — бывшего полицейского Владимира Мамона и его младшего брата Дмитрия. Силовики опубликовали переписку Мамонов. Братьям заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УКУ (госизмена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц). Действия Владимира дополнительно квалифицированы по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УКУ (пособничество в совершении нарушений законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц).