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Удар по селу Гроза: справу одного з братів Мамонів передали в суд

Суспільство 15:52   02.08.2024
Вікторія Яковенко
Удар по селу Гроза: справу одного з братів Мамонів передали в суд Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці завершили розслідування стосовно колишнього правоохоронця, який перейшов на бік ворога і допомагав окупантам під час захоплення Куп’янська. Йдеться про одного з братів Мамонів, яких підозрюють у наведенні ракети на кафе в селі Гроза на Харківщині.

За даними Харківської обласної прокуратури, фігурант перейшов на бік ворога влітку 2022 року під час окупації Купʼянська. Він став «и. о. инспектора дорожно-патрульной службы группы дорожно-патрульной службы отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения» у так званому «Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области». Чоловік ніс службу на російських блокпостах, де безпідставно зупиняв та вилучав автомобілі у цивільних громадян.

«Згодом він обійняв нову посаду та став «инспектором (дорожно-патрульной службы) взвода №1 отдельной роты ДПС Государственной инспекции безопасности дорожного движения». За роботу на РФ зрадник щомісячно отримував 45 тисяч російських рублів. Перед деокупацією Харківщини обвинувачений втік на територію РФ. З лав Національної поліції України його звільнено», – зазначили в прокуратурі.

Фігуранту інкримінують держзраду та колабораційну діяльність.

«Стосовно рідного брата обвинуваченого, який у минулому також був українським правоохоронцем, обвинувальний акт направлено до суду в листопаді минулого року. Йому також інкриміновано держзраду», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вдень 5 жовтня 2023 року військові РФ обстріляли кафе-магазин у селі Гроза Куп’янського району. У приміщенні, за даними облпрокуратури, цивільні — переважно жінки та люди похилого віку  — збиралися на поминки перепохованого в населеному пункті військового — місцевого жителя Андрія Козира. З 64 цивільних 59 загинули, ще п’ятеро отримали поранення. Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що удару завдали ракетою «Іскандер», і він був максимально точним. Начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов назвав імена 53 загиблих.

11 жовтня в СБУ заявили, що визначили навідників удару по Грозі. Підозрюють двох місцевих жителів, які співпрацювали з окупантами та після звільнення тих, хто виїхав до РФ, — колишнього поліцейського Володимира Мамона та його молодшого брата Дмитра. Силовики опублікували  листування Мамонів. Братам заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб). Дії Володимира додатково кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 ККУ (пособництво у вчиненні порушень законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2024 в 15:52;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці завершили розслідування стосовно колишнього правоохоронця, який перейшов на бік ворога і допомагав окупантам під час захоплення Куп’янська. Йдеться про одного з братів Мамонів, яких підозрюють у наведенні ракети на кафе в селі Гроза на Харківщині.".