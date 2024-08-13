Массированный ракетный обстрел Богодуховщины: пострадали семь человек

В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что 12 августа с 18:20 до 18:35 произошел массированный ракетный обстрел города Богодухов и ближайших населенных пунктов. Зафиксировано не менее пяти попаданий.

В результате ракетных ударов пострадали семь человек, из них четверо детей — два мальчика в возрасте 4 месяцев и 5 лет и две девочки 2 лет 9 месяцев и 10 лет. У всех острая реакция на стресс. Также за медицинской помощью обратились три женщины.

В результате обстрелов повреждены 30 жилых домов.

«Результаты осмотра изъятых обломков позволяют сделать предварительное заключение по типу одной из использованных ракет: это KN-23 (или КN-24), еще общеизвестная как Hwasong-11», — заявили в прокуратуре.

Напомним, взрыв было слышно в Харькове в 18:33. Ранее в Харьковской обласной прокуратуре сообщали, что россияне нанесли ракетные удары по селу Москаленки и городу Богодухов.