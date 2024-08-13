Массированный ракетный обстрел Богодуховщины: пострадали семь человек
В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что 12 августа с 18:20 до 18:35 произошел массированный ракетный обстрел города Богодухов и ближайших населенных пунктов. Зафиксировано не менее пяти попаданий.
В результате ракетных ударов пострадали семь человек, из них четверо детей — два мальчика в возрасте 4 месяцев и 5 лет и две девочки 2 лет 9 месяцев и 10 лет. У всех острая реакция на стресс. Также за медицинской помощью обратились три женщины.
В результате обстрелов повреждены 30 жилых домов.
«Результаты осмотра изъятых обломков позволяют сделать предварительное заключение по типу одной из использованных ракет: это KN-23 (или КN-24), еще общеизвестная как Hwasong-11», — заявили в прокуратуре.
Напомним, взрыв было слышно в Харькове в 18:33. Ранее в Харьковской обласной прокуратуре сообщали, что россияне нанесли ракетные удары по селу Москаленки и городу Богодухов.
Читайте также: Четыре ребенка пострадали в результате обстрелов Харьковщины – Синегубов
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Богодухов, діти, дети, обстрел, пострадали, прокуратура, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Массированный ракетный обстрел Богодуховщины: пострадали семь человек»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 августа 2024 в 09:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что 12 августа с 18:20 до 18:35 произошел массированный ракетный обстрел города Богодухов и ближайших населенных пунктов. Зафиксировано не менее пяти попаданий.".