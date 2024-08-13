Live
  • Вт 13.08.2024
  • Харків  +20°С
  • USD 41.28
  • EUR 45.11

Масований ракетний обстріл Богодухівщини: постраждали сім людей

Події 09:08   13.08.2024
Вікторія Яковенко
Масований ракетний обстріл Богодухівщини: постраждали сім людей

У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що 12 серпня з 18:20 до 18:35 відбувся масований ракетний обстріл міста Богодухів та прилеглих населених пунктів. Зафіксовано щонайменше пʼять влучань.

Внаслідок ракетних ударів постраждали сім людей, з них четири дитини — двоє хлопців віком 4 місяців та 5 років і дві дівчинки 2 років 9 місяців та 10 років. У всіх — гостра реакція на стрес. Також за медичною допомогою звернулись три жінки.

Внаслідок обстрілів пошкоджені 30 житлових будинків.

«Результати огляду вилучених уламків дозволяють зробити попередній висновок щодо типу однієї з використаних ракет: це KN-23 (або КN-24), ще загальновідома як Hwasong-11», – заявили в прокуратурі.

Нагадаємо, вибух було чутно у Харкові о 18:33. Раніше у Харківській обласній прокуратурі повідомляли, що росіяни завдали ракетних ударів по селу Москаленки та місту Богодухів.

Читайте також: Чотири дитини постраждали внаслідок обстрілів Харківщини – Синєгубов

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Сьогодні 13 серпня: яке свято та день в історії
Сьогодні 13 серпня: яке свято та день в історії
13.08.2024, 06:00
У Дергачах вандали пошкодили будівлю ліцею і залишили купу сміття (фото)
У Дергачах вандали пошкодили будівлю ліцею і залишили купу сміття (фото)
13.08.2024, 09:42
Масований ракетний обстріл Богодухівщини: постраждали сім людей
Масований ракетний обстріл Богодухівщини: постраждали сім людей
13.08.2024, 09:08
Головні новини Харкова 13.08: бої в області, діти постраждали від обстрілів
Головні новини Харкова 13.08: бої в області, діти постраждали від обстрілів
13.08.2024, 09:12
Полярне сяйво та Персеїди спостерігали вночі у Харкові (фото, видео)
Полярне сяйво та Персеїди спостерігали вночі у Харкові (фото, видео)
13.08.2024, 07:36
Чотири дитини постраждали внаслідок обстрілів Харківщини – Синєгубов
Чотири дитини постраждали внаслідок обстрілів Харківщини – Синєгубов
13.08.2024, 08:40

Новини за темою:

08:40
Чотири дитини постраждали внаслідок обстрілів Харківщини – Синєгубов
22:09
Росіяни вдарили ракетою Північної Кореї по Богодухову на Харківщині
08:04
ЗС РФ планували наступати на Харків із чотирьох напрямків, що зараз – Мусієнко
14:19
Мусієнко оцінив ризики розширення наступу військ РФ на Золочів і Богодухів
13:31
У Богодухові відкрили перший супермаркет “Рулька”

Ви читали новину: «Масований ракетний обстріл Богодухівщини: постраждали сім людей»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2024 в 09:08;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що 12 серпня з 18:20 до 18:35 відбувся масований ракетний обстріл міста Богодухів та прилеглих населених пунктів. Зафіксовано щонайменше пʼять влучань.".