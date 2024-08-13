Масований ракетний обстріл Богодухівщини: постраждали сім людей
У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що 12 серпня з 18:20 до 18:35 відбувся масований ракетний обстріл міста Богодухів та прилеглих населених пунктів. Зафіксовано щонайменше пʼять влучань.
Внаслідок ракетних ударів постраждали сім людей, з них четири дитини — двоє хлопців віком 4 місяців та 5 років і дві дівчинки 2 років 9 місяців та 10 років. У всіх — гостра реакція на стрес. Також за медичною допомогою звернулись три жінки.
Внаслідок обстрілів пошкоджені 30 житлових будинків.
«Результати огляду вилучених уламків дозволяють зробити попередній висновок щодо типу однієї з використаних ракет: це KN-23 (або КN-24), ще загальновідома як Hwasong-11», – заявили в прокуратурі.
Нагадаємо, вибух було чутно у Харкові о 18:33. Раніше у Харківській обласній прокуратурі повідомляли, що росіяни завдали ракетних ударів по селу Москаленки та місту Богодухів.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Богодухов, діти, обстріл, пострадали, прокуратура, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2024 в 09:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що 12 серпня з 18:20 до 18:35 відбувся масований ракетний обстріл міста Богодухів та прилеглих населених пунктів. Зафіксовано щонайменше пʼять влучань.".