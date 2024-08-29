РСЗО ночью по пригороду Харькова не били, Синегубов сообщил причину взрывов
Начальник ХОВА Олег Синегубов в комментарии «Думке» заявил, что система ПВО ночью 29 августа сбила российские ракеты Х-59. Звуки ее работы и слышали харьковчане.
«По информации наших военных, Генштаба, это были все же ракеты типа Х-59. Возможно, другие, сейчас экспертизы устанавливают. Однако, как сообщает Генштаб, как сообщают наши военные, произошло срабатывание противовоздушной обороны. Эти ракеты сбили. Фактически шло падение обломков уже. Никто не пострадал», — сказал Синегубов.
Напомним, после полуночи в Харькове слышали взрывы — вначале одиночный, затем — целую серию. Именно после серии взрывов пользователи соцсетей стали сообщать о том, что у них исчез свет. Утром Харьковоблэнерго подтвердило, что город частично обесточен из-за обстрела. Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что ударов по Харькову не было, а глава Малоданиловской громады — о прилетах по ее территории и пожаре в лесу.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, новости Харькова, обстрел, пво, ракети, рсзо, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 29 августа 2024 в 11:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в комментарии «Думке» заявил, что система ПВО ночью 29 августа сбила российские ракеты Х-59. Звуки ее работы и слышали харьковчане".