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РСЗВ вночі по передмістю Харкова не били, Синєгубов повідомив причину вибухів

Події 11:26   29.08.2024
Оксана Горун
РСЗВ вночі по передмістю Харкова не били, Синєгубов повідомив причину вибухів скриншот

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у коментарі “Думці” заявив, що система ППО вночі 29 серпня збила російські ракети Х-59. Звуки її роботи й чули харків’яни.

“За інформацією наших військових, Генштабу, це було все ж таки ракети типу Х-59. Можливо, інші, наразі експертизи встановлюють. Однак, як повідомляє Генштаб, як повідомляють наші військові, відбулося спрацювання протиповітряної оборони. Ці ракети збили. Фактично, йшло падіння уламків уже. Ніхто не постраждав”, – сказав Синєгубов.

Нагадаємо, після опівночі в Харкові чули вибухи – спочатку поодинокий, потім – цілу серію. Саме після серії вибухів користувачі соцмереж стали повідомляти про те, що в них зникло світло. Вранці Харківобленерго підтвердило, що місто частково знеструмлено через обстріл. Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що ударів по Харкову не було, а голова Малоданилівської громади – про прильоти по її території та пожежу в лісі.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2024 в 11:26;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов у коментарі “Думці” заявив, що система ППО вночі 29 серпня збила російські ракети Х-59. Звуки її роботи й чули харків’яни".