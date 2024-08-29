РСЗВ вночі по передмістю Харкова не били, Синєгубов повідомив причину вибухів

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у коментарі “Думці” заявив, що система ППО вночі 29 серпня збила російські ракети Х-59. Звуки її роботи й чули харків’яни.

“За інформацією наших військових, Генштабу, це було все ж таки ракети типу Х-59. Можливо, інші, наразі експертизи встановлюють. Однак, як повідомляє Генштаб, як повідомляють наші військові, відбулося спрацювання протиповітряної оборони. Ці ракети збили. Фактично, йшло падіння уламків уже. Ніхто не постраждав”, – сказав Синєгубов.

Нагадаємо, після опівночі в Харкові чули вибухи – спочатку поодинокий, потім – цілу серію. Саме після серії вибухів користувачі соцмереж стали повідомляти про те, що в них зникло світло. Вранці Харківобленерго підтвердило, що місто частково знеструмлено через обстріл. Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що ударів по Харкову не було, а голова Малоданилівської громади – про прильоти по її території та пожежу в лісі.