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Удар по 12-этажке в Харькове: как выглядит дом сегодня (фото и видеорепортаж)

Происшествия 14:36   31.08.2024
Виктория Яковенко
Удар по 12-этажке в Харькове: как выглядит дом сегодня (фото и видеорепортаж)

30 августа армия РФ нанесла авиаудар по 12-этажке в Индустриальном районе Харькова. В результате обстрела, по данным ХОВА, погибли шесть человек, еще 97 – пострадали.

На месте удара на следующий день после трагедии, 31 августа, находится корреспондент МГ «Объектив».

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Людмила, чьи дети проживают в одном из подъездов дома, куда попала вражеская авиабомба, рассказывает, что было очень страшно.

«Очень страшно было, и крики, и эти виды. Люди кричали, это, конечно, было страшно», — сказала Людмила.

 

 

 

 

 

 

Напомним, КАБы летели на Харьков после 15:18 30 августа. Взрывы прогремели в четырех районах города: в центре, в Индустриальном, Немышлянском и Слободском. Начальник ГУ Нацполиции Харьковщины Владимир Тимошко сообщил: по городу прилетело пять корректируемых авиабомб. В Немышлянском районе КАБ попал по детской площадке на бульваре Юрьева, погибла 14-летняя девочка. В Индустриальном «прилет» был прямо по жилой 12-этажке. Один из подъездов дома частично разрушен, на месте возник пожар. В Слободском районе зафиксировали два «прилета», сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Один КАБ ударил по складским помещениям, второй — вблизи жилых домов. В центре попадание было в землю, горела трава.

По уточненным данным главы ХОВА Олега Синегубова, из-за ударов погибли шесть человек. Известно о 97 пострадавших, среди которых 22 — несовершеннолетние. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что ситуация в поврежденной многоэтажке — очень сложная. Также, по его данным, полностью разрушены несколько частных домов. В Харькове после ударов возникли перебои с электричеством, однако облэнерго заверило, что скоро все уладят. Дальнейшую судьбу поврежденной многоэтажки решат после завершения аварийно-спасательных работ.

Руководитель облпрокуратуры Александр Фильчаков сообщил, что КАБы на Харьков сбрасывали российские самолеты СУ-34 с территории Белгородской области. Они отбомбились за 25 километров до границы — вблизи населенного пункта Дубовое. До самого отдаленного места попадания КАБы пролетели 65 километров. На трагедию в Харькове уже отреагировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что Украине нужны возможности уничтожать российскую авиацию на аэродромах, где она базируется. А для этого партнеры должны предоставить разрешение на использование дальнобойного оружия. Терехов подчеркнул: город нуждается в современной противовоздушной защите.

31 августа в Харькове объявлен траур по погибшим. Около 14:00 31 числа глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что поисково-спасательная операция на месте «прилета» завершена.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 августа 2024 в 14:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30 августа армия РФ нанесла авиаудар по 12-этажке в Индустриальном районе Харькова. В результате обстрела, по данным ХОВА, погибли шесть человек, еще 97 – пострадали.".