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Удар по 12-поверхівці в Харкові: який вигляд має дім сьогодні (фото і відео)

Події 14:36   31.08.2024
Вікторія Яковенко
Удар по 12-поверхівці в Харкові: який вигляд має дім сьогодні (фото і відео)

30 серпня армія РФ завдала авіаудару по 12-поверхівці в Індустріальному районі Харкова. Внаслідок обстрілу, за даними ХОВА, загинули шість людей, ще 97 – постраждали.

Поблизу постраждалого будинку наступного дня після трагедії, 31 серпня, перебуває кореспондент МГ «Об’єктив».

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Людмила, чиї діти мешкають в одному з під’їздів будинку, куди влучила ворожа авіабомба, розповідає, що було дуже лячно.

«Дуже лячно було, і крики, і ці види. Люди кричали, це, звісно, було лячно», – сказала Людмила.

 

 

 

 

 

 

Нагадаємо, КАБи летіли по Харкову після 15:18 31 серпня. Вибухи пролунали у чотирьох районах міста: у центрі, в Індустріальному, Немишлянському та Слобідському. Начальник ГУ Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко повідомив: по місту прилетіли п’ять керованих авіабомб. У Немишлянському районі КАБ влучив у дитячий майданчик на бульварі Юр’єва, загинула 14-річна дівчинка. В Індустріальному “приліт” був просто по житловій 12-поверхівці. Один із під’їздів будинку частково зруйнований, на місці виникла пожежа. У Слобідському районі зафіксували два “прильоти, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Один КАБ ударив по складських приміщеннях, другий поблизу житлових будинків. У центрі влучання було у землю, горіла трава.

За уточненими даними голови ХОВА Олега Синєгубова, через удари загинули шестеро людей. Відомо про 97 постраждалих, серед яких 22 – неповнолітні. Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що ситуація у пошкодженій багатоповерхівці – дуже складна. Також, за його даними, повністю зруйновані декілька приватних будинків. У Харкові після ударів виникли перебої з електрикою, проте обленерго запевнило, що незабаром усі полагодять. Подальшу долю пошкодженої багатоповерхівки вирішать після завершення аварійно-рятувальних робіт.

Керівник облпрокуратури Олександр Фільчаков повідомив, що КАБи на Харків скидали російські літаки СУ-34 із території Бєлгородської області. Вони відбомбилися за 25 кілометрів до кордону поблизу населеного пункту Дубове. До найвіддаленішого місця влучення КАБи пролетіли 65 кілометрів. На трагедію у Харкові вже відреагував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що Україні потрібні можливості знищувати російську авіацію на аеродромах, де вона базується. А для цього партнери мають надати дозвіл на використання далекобійної зброї. Терехов підкреслив: місто потребує сучасного протиповітряного захисту.

31 серпня в Харкові оголосили траур за загиблими. Близько 14:00 31 числа голова ХОВА Олег Синегубов повідомив, що пошуково-рятувальна операція на місці “прильоту” завершена.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2024 в 14:36;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "30 серпня армія РФ завдала авіаудару по 12-поверхівці в Індустріальному районі Харкова. Внаслідок обстрілу, за даними ХОВА, загинули шість людей, ще 97 – постраждали.".