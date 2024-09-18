«Братик, не смотри туда» — первые минуты удара по спасателям Харькова (видео)
Пресс-служба Патрульной полиции Харьковщины опубликовала видео, на котором — первые минуты после удара КАБа по спасателям, тушившим лесной пожар в городе.
Патрульные полицейские первыми добрались до места ЧП и оказывали медпомощь спасателям до приезда «скорой». На видео полицейские просят раненых бойцов ГСЧС потерпеть и разговаривать с ними.
«Братик, не смотри туда, пожалуйта», — обращается полицейский к одному из спасателей.
Напомним, двоим раненым сотрудникам ГСЧС грозит ампутация рук. Трое из четырех — в тяжелом состоянии в больнице.
«Мы были рядом, когда враг нанес очередной удар КАБом в тот момент, когда спасатели как раз гасили пламя. Несколько спасателей получили травмы, мы им помогали и оказывали медицинскую помощь. Оккупант цинично целит в тех, кто спасает гражданских людей, ежедневно показывая свое взбешенное зверское лицо. Но вместе мы выстоим!» — подписали видео патрульные.
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Напомним, по меньшей мере, три взрыва слышали в Харькове около 15:15. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о двух ударах КАБами по Киевскому району. Один из них пришелся по открытой территории. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, враг также нанес удар управляемой авиабомбой по селу Черкасская Лозовая. Трое раненых в Харькове спасателей в критическом состоянии. Пострадали девять человек, в том числе — гражданские.
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: ГСЧС, кабы, новости Харькова, обстрел, патрульная полиция, пожары, поранені, спасатели;
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- • Дата публикации материала: 18 сентября 2024 в 10:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба Патрульной полиции Харьковщины опубликовала видео, на котором — первые минуты после удара КАБа по спасателям, тушившим лесной пожар в городе".