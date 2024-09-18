“Братику, не дивись” – перші хвилини удару по рятувальниках Харкова (відео)

Пресслужба Патрульної поліції Харківщини опублікувала відео, на якому – перші хвилини після удару КАБу по рятувальниках, які гасили лісову пожежу в місті.

Патрульні поліціянти першими дісталися місця НП і надавали медичну допомогу рятувальникам до приїзду “швидкої”. На відео поліціянти просять поранених бійців ДСНС потерпіти та розмовляти з ними.

“Братику, не дивись туди, будь ласка”, – звертається поліціянт до одного з рятувальників.

Нагадаємо, двом пораненим співробітникам ДСНС загрожує ампутація рук. Троє з чотирьох – у тяжкому стані в лікарні.

“Ми були поряд, коли ворог завдав чергового удару КАБом у той момент, коли рятувальники якраз гасили полумʼя. Декілька рятувальників отримали травми, ми їм допомагали та надавали домедичну допомогу. Окупант цинічно цілить у тих, хто рятує цивільних людей, щодня показуючи своє оскаженіле звіряче обличчя”, – підписали відео патрульні.

Нагадаємо, щонайменше три вибухи чули у Харкові близько 15:15. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про два удари КАБами по Київському району. Один із них прийшовся по відкритій території. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, ворог також завдав удару керованою авіабомбою по селу Черкаська Лозова. Троє поранених у Харкові рятувальників у критичному стані. Усього кількість постраждалих зросла до 7 осіб – четверо рятувальників та троє цивільних.