Главные новости Харькова 18 сентября: как прошла ночь

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07:10

Над областью летали «шахеды», враг запускал КАБы – ночные тревоги на Харьковщине

Тревогу в Харькове и области включили в 23:56. В Воздушных силах ВСУ сообщили о «шахедах» на севере региона, которые взяли курс на юг.

Однако уже в 01:10 угроза миновала, прозвучал отбой. Тревогу возобновили в 04:40. На этот раз из-за пусков КАБов на Харьковщину.

Тревога длилась около часа, в 05:56 прозвучал отбой. По состоянию на 07:10 тревоги в Харьковской области (кроме Липецкой и Волчанской громады) нет.