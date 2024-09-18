Главные новости Харькова 18 сентября: как прошла ночь
Фото: Василий Голосной
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:10
Над областью летали «шахеды», враг запускал КАБы – ночные тревоги на Харьковщине
Тревогу в Харькове и области включили в 23:56. В Воздушных силах ВСУ сообщили о «шахедах» на севере региона, которые взяли курс на юг.
Однако уже в 01:10 угроза миновала, прозвучал отбой. Тревогу возобновили в 04:40. На этот раз из-за пусков КАБов на Харьковщину.
Тревога длилась около часа, в 05:56 прозвучал отбой. По состоянию на 07:10 тревоги в Харьковской области (кроме Липецкой и Волчанской громады) нет.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: главные новости, КАБ, тревоги, харьковщина, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 18 сентября 2024 в 07:10;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".